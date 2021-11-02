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02.11.2021 17:58
Рубрика: Спорт

Овечкин прервал свою голевую серию в НХЛ

Текст: Михаил Щербань
В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки в рамках регулярного чемпионата. Внимание журналистов было приковано к поединку между "Тампой-Бэй Лайтнинг" и клубом "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого блистает Александр Овечкин.

Матч вышел упорным и завершился победой хоккеистов "Тампы" - 3:2. Отметим, что на игре присутствовали главный тренер сборной России Алексей Жамнов, его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук и скаут Владимир Малахов.

Фото: AP Photo/Mike Carlson
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка в матче НХЛ

Посмотреть и правда было на кого - в матче сыграли пять российских хоккеистов: у "Тампы" - голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев, у "Вашингтона" - защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Василевский пропустил два гола и сделал 31 сейв, став второй звездой матча. Кузнецов сделал голевой пас, а Орлов завершил матч с коэффициентом полезности "+1". Овечкин и Сергачев результативными действиями не отметились. Отметим, что Александр Великий прервал свою впечатляющую голевую серию и впервые за девять игр остался без набранных баллов по системе "гол плюс пас".

А "Тампа" стала первой командой в регулярном сезоне, которая обыграла "Вашингтон" в основное время, не позволив ему взять ни одного очка.

После завершения поединка на пресс-конференции главный тренер "Тампы" Джон Купер высоко оценил игру российского голкипера Андрея Василевского:

- Никто не хочет оказаться в ситуации, когда тебе нужно отыгрываться. Вася сделал все, чтобы с нами этого не произошло. Он сыграл здорово. Так, счет стал не 2:0 в пользу "Вашингтона", а 1:1. И все благодаря его своевременному спасению.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин