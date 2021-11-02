Самые интересные спортивные трансляции на выходные дни 3-7 ноября

Новости

В Москве сильный туман продержится до полуночи 18:09
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу 16:50
Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные 16:49
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов 16:44
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны 16:38
Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News оценили слова Путина об обороне 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 17:54
Рубрика: Спорт

Самые интересные спортивные трансляции на выходные дни 3-7 ноября

Текст: Илья Трисвятский
Матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Российской премьер-лиги, Гран-при Италии по фигурному катанию. Это и многое другое ждет любителей спорта с 3 по 7 ноября на ТВ. Все указанные трансляции - в прямом эфире, время их начала представлено московское. В программе возможны изменения и дополнения.
Наша действующая чемпионка мира Анна Щербакова - главный фаворит Гран-при Италии (5-6 ноября) в женском одиночном катании. Прямые трансляции - на Первом. Фото: РИА Новости Наша действующая чемпионка мира Анна Щербакова - главный фаворит Гран-при Италии (5-6 ноября) в женском одиночном катании. Прямые трансляции - на Первом. Фото: РИА Новости
Наша действующая чемпионка мира Анна Щербакова - главный фаворит Гран-при Италии (5-6 ноября) в женском одиночном катании. Прямые трансляции - на Первом. Фото: РИА Новости

3 ноября, среда

"Матч ТВ"

17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок в ОАЭ. Группа "В". Россия - Парагвай.

20.30. Футбол. Лига чемпионов. Группа "D". "Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Украина).

22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "B". "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания).

"Матч! Страна"

12.50. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации). Финальный турнир в Праге (Чехия). Группа "А". Россия - Франция.

Фото: GettyImages
Форвард "Атлетико" Суарес сыграет против бывшей команды в Лиге чемпионов

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде (в 25-метровом бассейне) в Казани.

"Матч! Футбол 1"

20.30. Футбол. ЛЧ. Группа "В". "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия).

22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "А". "РБ Лейпциг" (Германия) - "ПСЖ" (Франция).

"Матч! Футбол 2"

22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "D". "Шериф" (Молдавия) - "Интер" (Италия).

"Матч! Футбол 3"

22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "С". "Боруссия" Д (Германия) - "Аякс" (Нидерланды).

"Матч! Игра"

22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "А". "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия).

"KHL ТВ"

13.50. Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон. "Трактор" (Челябинск) - "Адмирал" (Владивосток).

16.45. Хоккей. КХЛ. "Салават ­Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск).

4 ноября, четверг

"Матч ТВ"

18.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "В". Россия - Иран.

20.30. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).

22.45. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram

"Матч! Страна"

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

21.55. Баскетбол. Евролига. ­АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Казань).

"Матч! Футбол 1"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "В". "Монако" (Франция) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды).

22.50. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Марсель" (Франция) - "Лацио" ( Рим, Италия).

"Матч! Футбол 2"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Легия" (Варшава, Польша) - "Наполи" (Неаполь, Италия).

"Матч! Футбол 3"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "Н". "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия).

"Матч! Игра"

19.55. Баскетбол. Евролига. ЦСКА - "Фенербахче" (Стамбул, Турция).

"Матч! Боец"

15.00-18.00, 20.00-23.30. Бокс. ЧМ в Сербии. Полуфиналы.

"KHL ТВ"

16.45. Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).

"KHL Prime"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск).

5 ноября, пятница

Первый

17.35. Фигурное катание. Гран-при Италии в Турине. Женщины. Короткая ­программа.

"Матч ТВ"

05.30. Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе" - "Сент-Луис".
Фигуристка Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

14.20. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск).

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

19.55. Бокс. ЧМ. Финалы.

04.00 (в ночь с 5 на 6 ноября). Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон" - ­"Нью-Йорк Рейнджерс".

"Матч! Игра"

17.40. Пляжный футбол. ­Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала.

20.25. Баскетбол. Евролига. "Эфес" ( Турция) - "Зенит" СПб.

"Матч! Арена"

12.30, 19.00. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Полуфиналы.

6 ноября, суббота

Первый

17.30. Фигурное катание. ­Гран-при Италии. Женщины. Произвольная программа.

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат ­России. "Динамо" (Москва) - "Краснодар".

18.55. Футбол. Чемпионат ­России. "Сочи" - ЦСКА.

22.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "ПСЖ".

"Матч! Страна"

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Уфа".

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Химки".

"Матч! Футбол 1"

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина".

"Матч! Игра"

16.25, 17.55 . Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Матч за третье место. Финал.

"Матч! Арена"

17.55. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал.

"Матч! Боец"

20.00. Бокс. ЧМ. Финалы.

Фото: GettyImages
Трусова предстала в образе Чудо-женщины на Гран-при в Лас-Вегасе

7 ноября, воскресенье

"Матч ТВ"

13.40. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - ЦСКА.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Рубин" (Казань).

18.30. Футбол. Чемпионат ­России. "Спартак" - "Локомотив".

21.45. Ф-1. Гран-при Мексики.

"Матч! Страна"

15.55. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" - "Енисей".

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Урал" - "Зенит" (Санкт-Петербург).

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" - "Нижний Новгород".

"Матч! Футбол 1"

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер".

"KHL Prime"

16.50. Хоккей. КХЛ. СКА - СКА (Санкт-Петербург).

"Матч! Боец"

16.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Азербайджане.

Спорт Футбол Спорт Фигурное катание Спорт Теннис Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды