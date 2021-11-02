Самые интересные спортивные трансляции на выходные дни 3-7 ноября

3 ноября, среда
"Матч ТВ"
17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок в ОАЭ. Группа "В". Россия - Парагвай.
20.30. Футбол. Лига чемпионов. Группа "D". "Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Украина).
22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "B". "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания).
"Матч! Страна"
12.50. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации). Финальный турнир в Праге (Чехия). Группа "А". Россия - Франция.
18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде (в 25-метровом бассейне) в Казани.
"Матч! Футбол 1"
20.30. Футбол. ЛЧ. Группа "В". "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия).
22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "А". "РБ Лейпциг" (Германия) - "ПСЖ" (Франция).
"Матч! Футбол 2"
22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "D". "Шериф" (Молдавия) - "Интер" (Италия).
"Матч! Футбол 3"
22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "С". "Боруссия" Д (Германия) - "Аякс" (Нидерланды).
"Матч! Игра"
22.45. Футбол. ЛЧ. Группа "А". "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия).
"KHL ТВ"
13.50. Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон. "Трактор" (Челябинск) - "Адмирал" (Владивосток).
16.45. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск).
4 ноября, четверг
"Матч ТВ"
18.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "В". Россия - Иран.
20.30. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).
22.45. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва).
"Матч! Страна"
18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.
21.55. Баскетбол. Евролига. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Казань).
"Матч! Футбол 1"
20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "В". "Монако" (Франция) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды).
22.50. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Марсель" (Франция) - "Лацио" ( Рим, Италия).
"Матч! Футбол 2"
20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Легия" (Варшава, Польша) - "Наполи" (Неаполь, Италия).
"Матч! Футбол 3"
20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "Н". "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия).
"Матч! Игра"
19.55. Баскетбол. Евролига. ЦСКА - "Фенербахче" (Стамбул, Турция).
"Матч! Боец"
15.00-18.00, 20.00-23.30. Бокс. ЧМ в Сербии. Полуфиналы.
"KHL ТВ"
16.45. Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).
"KHL Prime"
16.50. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск).
5 ноября, пятница
Первый
17.35. Фигурное катание. Гран-при Италии в Турине. Женщины. Короткая программа.
"Матч ТВ"
05.30. Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе" - "Сент-Луис".
14.20. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск).
18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.
19.55. Бокс. ЧМ. Финалы.
04.00 (в ночь с 5 на 6 ноября). Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон" - "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Матч! Игра"
17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала.
20.25. Баскетбол. Евролига. "Эфес" ( Турция) - "Зенит" СПб.
"Матч! Арена"
12.30, 19.00. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Полуфиналы.
6 ноября, суббота
Первый
17.30. Фигурное катание. Гран-при Италии. Женщины. Произвольная программа.
"Матч ТВ"
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Краснодар".
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Сочи" - ЦСКА.
22.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "ПСЖ".
"Матч! Страна"
18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Уфа".
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Химки".
"Матч! Футбол 1"
19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина".
"Матч! Игра"
16.25, 17.55 . Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Матч за третье место. Финал.
"Матч! Арена"
17.55. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал.
"Матч! Боец"
20.00. Бокс. ЧМ. Финалы.
7 ноября, воскресенье
"Матч ТВ"
13.40. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Рубин" (Казань).
18.30. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" - "Локомотив".
21.45. Ф-1. Гран-при Мексики.
"Матч! Страна"
15.55. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" - "Енисей".
18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Урал" - "Зенит" (Санкт-Петербург).
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" - "Нижний Новгород".
"Матч! Футбол 1"
22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер".
"KHL Prime"
16.50. Хоккей. КХЛ. СКА - СКА (Санкт-Петербург).
"Матч! Боец"
16.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Азербайджане.