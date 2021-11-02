Самые интересные спортивные трансляции на выходные дни 3-7 ноября

Матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Российской премьер-лиги, Гран-при Италии по фигурному катанию. Это и многое другое ждет любителей спорта с 3 по 7 ноября на ТВ. Все указанные трансляции - в прямом эфире, время их начала представлено московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Наша действующая чемпионка мира Анна Щербакова - главный фаворит Гран-при Италии (5-6 ноября) в женском одиночном катании. Прямые трансляции - на Первом. Фото: РИА Новости