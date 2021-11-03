"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов

"Зенит" в Турине уступил "Ювентусу" в Лиге чемпионов со счетом 2:4. Итальянский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" на выезде встречался с лидером группы - туринским "Ювентусом". Во внутреннем чемпионате дела у команды Сергея Семака складываются как нельзя лучше - в двух последних матчах они отправили в ворота "Спартака" и "Динамо" 11 мячей. В Лиге чемпионов после трех туров питерцы имели в своем активе всего три очка, и поражение в Турине ставило бы крест на надеждах побороться за выход в следующий раунд.

"Ювентус" в этой встрече устраивала и ничья - в таком случае итальянский клуб гарантировал себе выход в плей-офф. Но в чемпионате страны у "старой синьоры" в последнее время дела идут далеко не самым лучшим образом - команда потерпела два поражения подряд и откатилась на девятое место.

Как и ожидалось, "Ювентус" начал матч очень активно, но "Зенит" старался отвечать на атакующие действия хозяев своими активными действиями. Но уже на 11-й минуте туринцы сумели открыть счет. Пауло Дибала наказал защитников "Зенита" за ошибку. Вскоре счет должен был стать 2:0, но Альваро Мората из выгоднейшей позиции запустил мяч выше ворот. А вот атака "Зенита" привела к голу. После навеса в штрафную Леонардо Бонуччи отправил головой мяч в собственные ворота.

Увы, но после перерыва "Зенит" уже не смог бороться на равных. Федерико Кьеза заработал пенальти, который со второй попытки реализовал Дибала. Аргентинец было огорчился, промахнувшись мимо ворот, но арбитр встречи увидел, что игроки "Зенита" вбежали в штрафную до удара и попросил Дибалу повторить удар. На этот раз он был точен, а Станислав Крицюк партнерам помочь не смог.

После этого отличился сам Кьеза, а до крупного счет довел Мората. В самом конце встречи после скидки Артема Дзюбы отличился Сердар Азмун - 4:2.