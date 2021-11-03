Первый гол Капризова в сезоне принес "Миннесоте" победу над "Оттавой"

Новости

Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 08:40
Рубрика: Спорт

Первый гол Капризова в сезоне принес "Миннесоте" победу над "Оттавой"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принес победу своему клубу во встрече против "Оттавы". В овертайме он забросил дебютную шайбу в сезоне и был признан первой звездой матча.
Фото: Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images Фото: Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images
Фото: Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images

Начало нынешнего сезона складывается для Капризова, признанного в прошлом сезоне лучшим новичком, не слишком успешно. Россиянин старался, но никак не мог отличиться. И тут же за океаном вспомнили историю с контрактом игрока.

Фото: AP Photo/Mike Carlson
Овечкин признан лучшим игроком октября в НХЛ

В очередном матче сезона "Миннесота" встречалась с "Оттавой". Основное время матча завершилось вничью - 4:4. У "дикарей" дубль сделал Маркус Фолиньо, по разу отличились Кален Эддисон и Нико Штурм. В составе канадского клуба авторами голов стали Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

А в овертайме пришло время Капризова. После выхода 2 в 1, партнер отдал передачу россиянину, который хладнокровно поразил нижний угол.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Ванкуверу" в овертайме со счетом 2:3. У "рейнджеров" гол и передача на счету Артемия Панарина, а его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36. В составе "Кэнакс" второй гол в сезоне записал на свой счет Василий Подколзин.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры РГ-Видео