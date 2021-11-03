Первый гол Капризова в сезоне принес "Миннесоте" победу над "Оттавой"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принес победу своему клубу во встрече против "Оттавы". В овертайме он забросил дебютную шайбу в сезоне и был признан первой звездой матча.

Начало нынешнего сезона складывается для Капризова, признанного в прошлом сезоне лучшим новичком, не слишком успешно. Россиянин старался, но никак не мог отличиться. И тут же за океаном вспомнили историю с контрактом игрока.

В очередном матче сезона "Миннесота" встречалась с "Оттавой". Основное время матча завершилось вничью - 4:4. У "дикарей" дубль сделал Маркус Фолиньо, по разу отличились Кален Эддисон и Нико Штурм. В составе канадского клуба авторами голов стали Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

А в овертайме пришло время Капризова. После выхода 2 в 1, партнер отдал передачу россиянину, который хладнокровно поразил нижний угол.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Ванкуверу" в овертайме со счетом 2:3. У "рейнджеров" гол и передача на счету Артемия Панарина, а его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36. В составе "Кэнакс" второй гол в сезоне записал на свой счет Василий Подколзин.