После дерби с "Кубанью" фанаты "быков" назвали их "телятами"

Еще не так давно дерби с участием двух команд из столицы южного края в первенстве страны было без преувеличения заметным событием в отечественном футболе. Все без исключения матчи выходили на редкость захватывающими и потом долго обсуждались в городе.

Кстати, в недавнем интервью президент "Краснодара" Сергей Галицкий признался, что ему не хватает этих игр. "Дерби с "Кубанью"? Это классно всегда. Мне не хватает их в Премьер-лиге, конечно. Классно же, когда город разделен на два цвета. Вот был "Спартак" - ЦСКА. Кайф же! Кроме уважения, у меня нет других чувств к "Кубани", - сказал он.

Однако последнее противостояние "быков" и "желто-зеленых" прошло почти шесть лет назад, в декабре 2015 года, когда еще обе команды выступали в высшем российском дивизионе. И о нем, между прочим, по-прежнему вспоминают местные болельщики. Тогда "Кубань" вела со счетом 2:0, но "Краснодар" не только отыгрался, но и в драматичной концовке выиграл - 3:2.

С тех пор "быки" успели поиграть даже в Лиге чемпионов УЕФА, главном клубном турнире Европы, а вот "Кубань" пережила финансовый крах, падение во второй дивизион, а сейчас борется лишь за выживание в первой лиге.

И все-таки розыгрыш Кубка России вернул из небытия знаменитое городское дерби. Причем "Краснодар" для выхода в следующий раунд даже мог уступить с разницей в один мяч: в этой группе "быки" победили на выезде "Ленинградец" (2:0), а вот "Кубань" представителю второго дивизиона уступила (0:1). И для выхода в 1/8 финала Кубка России им требовалась победа с разницей в два мяча.

Противостояние участника еврокубков и клуба, погрязшего в постоянных скандалах, особой интриги не сулило. Во всяком случае, в стане поклонников "быков" к нему явно отнеслись как к событию вполне рядовому. К примеру, на Северной трибуне стадиона "Кубань", где проходила игра, поклонники "черно-зеленых" вывесили громадный баннер с такими словами: "Время собирать урожай" - с ехидным намеком, что после банкротства их соперник какое-то время носил название "Урожай".

В рядах же оппонентов витали совсем другие настроения. Фанаты же "Кубани", мгновенно раскупившие все билеты, с редким единодушием верили в то, что, несмотря на нынешнюю иерархию команд, их любимцы покажут, "кто главный в городе".

И на повсюду появившихся афишах в глаза бросался недвусмысленный слоган: "Кубань больше Краснодара".

Удивительно, но уже к середине первого тайма "желто-зеленые", выполняя задачу, забили два мяча. Сделав ожидаемую ставку на контратаки, действовавшая с вдохновением "Кубань" (ее с недавних пор возглавляет Роберт Евдокимов) проводила свои вылазки дерзко и на очень приличных скоростях, к чему соперник оказался совершенно не готов. Причем второй гол получился невероятным по красоте: полузащитник Василий Алейников забил его почти из центра поля.

Болельщики "Кубани" верили, что их любимцы покажут, "кто главный в городе"

Затем "Кубань" сделала еще один удачный выпад и заслуженно победила с разгромным счетом.

После матча соцсети буквально взорвались валом язвительных комментарием болельщиков обоих клубов.

"Сегодня играли не "быки", а самые настоящие телята", "Время собирать урожай. Урожай-то собрался и навалял "быкам", "Вот всегда так: как только нужно сделать какое-то усилие, сыграть на результат, то "Краснодар дружно об… Тенденция, однако" - уныло констатировали фанаты проигравших.

"Команда показала, кто хозяин в городе", "Этот город только наш", "Быкам" надрали одно место", "Поставили выскочек на место", "Шашлык из говядины по-кубански?". "Евдокимов озверина парням вколол?" - и это только самые безобидные высказывания их непримиримых оппонентов.

Неожиданную викторию в самом клубе восприняли с громадным энтузиазмом.

- Можно ли назвать эту победу исторической для "Кубани"? В определенной степени да. Эта игра в любом случае запомнится и станет частью истории, возможно, даже отправной точкой для новой "Кубани", - сказал в интервью "СЭ"заместитель гендиректора ПФК "Кубань" Эдуард Сафронов. - Не хочется забегать вперед, предстоит еще очень много кропотливой работы. Все понимают это, но данной победой мы доказали, что находимся на правильном пути. Это бесспорно.

Что ж, оказавшиеся после нескольких лет забвения представители некогда чрезвычайно популярной в шестимиллионном регионе команды имеют полное право на такую "минуту славы". Однако для настоящего возрождения "Кубани" еще ох как далеко. И, если победа над самым принципиальным для нее соперником поможет, это обрадует всех болельщиков "самого футбольного города страны".

А вот реакция на произошедшее со стороны главного тренера "Краснодара" Виктора Ганчаренко (больше никто из руководителей клуба по этому поводу не высказался) оказалась своеобразной.

- Наверное, не все наши игроки знали, что это дерби. Это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть как против тебя, так и за тебя. Этот вал, который прошел против нас, - гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка - мы не смогли, к сожалению, остановить. Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается, - заявил на пресс-конференции наставник.

Бей, барабан! Болельщики "Кубани" весь матч неистово поддерживали любимую команду Фото: Владимир аносов/РГ

Один из фанатов в соцсетях удивился такой оценке матча: "Я вижу, что он вообще не парится! Проиграли с позором в Кубке, да еще и в дерби, а он так спокойно говорит, мол, "сегодня не наш день, ну ничего, двигаемся дальше…"

Футбольные эксперты в своих выводах были жестче рядовых поклонников "быков", отметив, что нынешнее поражение для "Краснодара" стало продолжением серии обидных осечек в большинстве именно ключевых поединков в еврокубках, чемпионате и Кубке России за последние годы.

Как только команда оказывалась в шаге от большой победы, каждый раз футболистам и тренерам не хватало воли, характера и самообладания, чтобы этот решающий шаг сделать. Среди самых ярких примеров (возьмем только международные встречи - во внутреннем первенстве таких наберется масса) - ответный матч на своем поле 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" и стартовый гостевой поединок Лиги чемпионов с "Севильей". В первом случае "быки" вели с преимуществом в один мяч, но на последних секундах не объединили усилия всей команды, чтобы забить еще один, пропустили гол и вылетели из турнира. В другом матче они повели с разницей в два мяча (к тому же у соперника был удален один футболист), а затем умудрились пропустить три: поражение стало роковым в борьбе за выход в плей-офф.

Понятно, такое может произойти даже с самой великой командой, однако у "Краснодара" неудачи случаются, увы, с незавидным постоянством.

В результате команда, имеющая один из лучших в Европе стадионов, уникальную молодежную Академию, солидное финансирование пока не выиграла ни одного трофея в своей истории.

Кстати

В минувшую субботу перед матчем чемпионата страны с самарскими "Крыльями Советов" фанаты "быков" разместили на своем секторе посвященный поражению от "Кубани" баннер: "Играли Вы, а стыдно Нам!" В поединке с волжанами "Краснодар" снова проиграл (0:1), упустив возможность подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Вернулся в игру

Экс-тренер "Краснодара" возглавил клуб из Азербайджана. Бывший наставник "быков" Мурад Мусаев назначен главным тренером азербайджанского "Сабаха". С 37-летним российским специалистом клуб из Баку заключил контракт сроком на два года. Мусаев стоял во главе "Краснодара" ровно три года - с весны 2018 года. Но несколько месяцев назад после серии поражений в Лиге Европы и чемпионате страны он по собственному желанию оставил свой пост.