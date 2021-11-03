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03.11.2021 19:22
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Текст: Анна Козина
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские теннисистки пробились в полуфинал командного турнира Кубок Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации. Соревнования с участием 12 сборных проходят в Праге.

Фото: Anatolij Medved/BSR Agency/Getty Images
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Накануне россиянки, выступающие в группе А, со счетом 3:0 обыграли канадок. Поэтому для выхода в 1/2 финала соревнований им было достаточно одержать хотя бы одну победу в матче против француженок.

Екатерина Александрова потерпела поражение от Клары Бюрель (6:3, 4:6, 3:6). Однако потом необходимое очко команде принесла Анастасия Павлюченкова, одолевшая Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Затем Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова оказались сильнее Бюрель и Корне в парной встрече (6:2, 6:1).

В полуфинале сборная России встретится с победителем группы С, в которой выступают сборные Словакии, Испании и США

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