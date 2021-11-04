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04.11.2021 23:17
Рубрика: Спорт

"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в гостевом матче группового раунда Лиги Европы сыграл вничью с турецким "Галатасараем" - 1:1.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Локомотив" в Стамбуле ожидал не самый теплый прием. Впервые почти за год домашний стадион "Галатасарая" был заполнен практически полностью, а местные болельщики по уровню шума - одни из самых громких в Европе.

Фото: REUTERS
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"Локомотив" продолжает испытывать проблемы с составом. Однако с первых минут московский клуб выглядел предпочтительнее соперника и чаще атаковал. Но до реальных моментов у ворот Фернандо Муслеры дело так и не доходило.

"Галатасарай" свой шанс открыть счет использовал под занавес первой половины встречи. Софьян Фегули пробил из-за пределов штрафной точно в дальний угол, вызвав бурную овацию трибун.

Во второй половине тренерский штаб "Локомотива" бросил в бой Федора Смолова. Позже на поле вышел и Франсуа Камано, который в итоге сравнял счет. В концовке команды выдали яркий футбол, и шансы изменить счет были и у хозяев, и у гостей.

Итог - ничья 1:1. Локомотив" остался на последнем месте, набрав два очка и продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 15 игр. "Галатасарай" с восемью очками пока лидирует.

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