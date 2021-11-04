"Локомотив-Кубань" лидирует в своей группе баскетбольного Еврокубка

Во втором по значимости на континенте клубном турнире Еврокубке (Europe Cup) после трех туров группового раунда без поражений идут только наш "Локомотив-Кубань" (Краснодар), представители бывшей союзной Югославии "Партизан" (Белград, Сербия) и "Будучность" (Подгорица, Черногория).

Выступающий в группе "А" "Локо" в минувшем туре на своей площадке обыграл французский "Булонь Метрополитанс", также известный как "Леваллуа". Результат встречи, прошедшей без зрителей из-за ковидных ограничений, - 99:85 в пользу кубанцев. Напомним, что ранее команда из Краснодара дома победила "Андорру" (Испания) - 93:82, на выезде огорчила литовский "Лиеткабелис" (Паневежис) - 85:84.

Пожалуй, главная звезда "Леваллуа" - не какой-то конкретный игрок, а наставник команды. Под началом Венсана Колле сборная Франции становилась серебряным призером Олимпиады (2020 - "Токио-2021"), побеждала на чемпионате Европы 2015, брала бронзу на мировых первенствах 2014 и 2019 годов. Среди баскетболистов стоит выделить старого знакомого локомотивцев американца Уилла Каммингса. Этот заокеанский разыгрывающий последние два сезона провел именно на кубанской земле.

Новая формула проведения турнира за Еврокубок, с одной стороны, достаточно сильно облегчает задачу попадания в плей-офф относительно тех условий, которые были прописаны в прежнем регламенте. Всего участников - 20, они разделены на две группы по 10 клубов, борьбу за титул продолжат по восемь сильнейших. Но с другой стороны, все стадии плей-офф проводятся не сериями от трех и более игр, даже не из двух матчей, а из одного. Причем хозяином площадки всегда будет тот, кто займет более высокое место по результатом предварительного этапа (регулярного сезона). Вот почему каждая победа "Локомотива-Кубани" в групповом раунде имеет серьезное значение.

В матче против французского клуба "Локо" лидировал, начиная с третьей минуты, и не упускал своего преимущества до финальной сирены. То есть хозяева всю игру уверенно контролировали ход встречи. Лучшим бомбардиром у "Локо" стал американский центровой Джонатан Мотли, набравший 30 очков. Приобретение в межсезонье такого игрока с опытом выступлений за клубы НБА "Даллас" и "Лос-Анджелес Клипперс" - отличный пример грамотной и глубинной работы селекционной службы кубанцев. Ведь в прошлом сезоне Мотли показывал свое мастерство в несколько экзотичном для нас чемпионате Южной Кореи. Сейчас Джонатан возглавляет список бомбардиров Еврокубка (25,3 очка в среднем за матч). Также Мотли признан самым ценным игроком (MVP) третьего тура.

Что касается российских игроков "Локомотива-Кубани", то сразу три баскетболиста вызваны в состав национальной сборной, которой в последней декаде ноября предстоят первые матчи в рамках квалификации к чемпионату мира-2023 против Италии и Исландии в Санкт-Петербурге - атакующий защитник Владислав Емченко, форварды Андрей Мартюк и Станислав Ильницкий. Все они, естественно, в матче с французской командой получили от главного тренера Евгения Пашутина игровое время. Особенно отметим Мартюка - он вышел на паркет в стартовой пятерке и принес победителям 15 очков.

Следующий матч Еврокубка краснодарцы проведут 10 ноября на выезде против польского "Шленска" из Вроцлава.

Положение команд в группе "А": "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия) - 3 победы - 0 поражений, "Партизан" (Белград, Сербия) - 3-0, "Ховентут" (Бадалона, Испания) - 2-1, "Лиеткабелис" (Паневежис, Литва) - 2-1, "Андорра" (Испания) - 2-1, "Тюрк Телеком" (Анкара, Турции) - 2-1, "Булонь Метрополитанс" (Франция) - 1-2, "Шленск" (Вроцлав, Польша) - 0-3, "Гамбург" (Германия) - 0-3, "Тренто" (Италия) - 0-3.

Комментарий

Евгений Пашутин, главный тренер "Локомотива-Кубани":

- От матча к матчу мы прибавляем, но пока команда только на пути к оптимальному состоянию. Мне понравилась коммуникация подопечных в заключительной четверти игры с французским клубом. Понравилось то, какое давление оказали наши игроки на лидеров команды соперника - Уилла Каммингса и Джордана Макрая. У них не было возможности совершать свободные броски. Но при этом уже второй матч подряд мы уступаем в борьбе за подбор на своем щите. Это нужно исправлять. В нападении наши парни хорошо делились мячом, была добротная командная игра. Те, кто выходил на паркет со скамейки запасных, давали нужную энергию.