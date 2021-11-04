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04.11.2021 21:43
Рубрика: Спорт

Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка

Текст: Максим Домчев
Сборная России заняла первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В заключительном матче встречались лидеры группы - Россия и Иран. Обе команды гарантировали себе выход в полуфинал, а в очном противостоянии решали вопрос, кто же станет первым. Россияне после двух предыдущих матчей лишились группы футболистов, и Михаил Лихачев мог рассчитывать только на шестерых полевых игроков.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Россияне пропустили уже на третьей минуте встречи после удара Амира Акбари. Но действующих чемпионов мира это не смутило. Усилиями Станислава Кошарного, Антона Шкарина, Андрея Котенева и Юрия Крашенинникова россияне сумели повести 4:1.

В концовке иранцы отыграли два мяча, но спасти матч не смогли. Сборная России победила 4:3 и в полуфинале сыграет против Португалии. В другом полуфинале сборная Ирана встретится с командой Сенегала.

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