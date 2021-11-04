Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка

Сборная России заняла первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

В заключительном матче встречались лидеры группы - Россия и Иран. Обе команды гарантировали себе выход в полуфинал, а в очном противостоянии решали вопрос, кто же станет первым. Россияне после двух предыдущих матчей лишились группы футболистов, и Михаил Лихачев мог рассчитывать только на шестерых полевых игроков.

Россияне пропустили уже на третьей минуте встречи после удара Амира Акбари. Но действующих чемпионов мира это не смутило. Усилиями Станислава Кошарного, Антона Шкарина, Андрея Котенева и Юрия Крашенинникова россияне сумели повести 4:1.

В концовке иранцы отыграли два мяча, но спасти матч не смогли. Сборная России победила 4:3 и в полуфинале сыграет против Португалии. В другом полуфинале сборная Ирана встретится с командой Сенегала.