"Аль-Садд" объявил о переходе Хави в "Барселону"

41-летний Хави продолжит тренерскую карьеру в "Барселоне". Катарский "Аль-Садд", который возглавляет испанец, объявил о договоренности с каталонцами.

Сторонам удалось договориться об условиях расторжения контракта, который заключен у него с катарским клубом. "Хави - важная часть истории "Аль-Садда", и мы желаем ему успехов", - говорится в сообщении "Аль-Садда" в Twitter.

Пока "Барселона" официально не объявила о том, что Хави возглавил команду. По данным испанских СМИ это произойдет в ближайшее время.

Легенда "Барселоны" Хави сменит на посту наставника команды Рональда Кумана, отправленного в отставку за не самое успешное выступление команды в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.