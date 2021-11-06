Лидер премьер-лиги "Челси" потерял очки в матче с "Бернли"

Футболисты "Челси" сыграли вничью с "Бернли" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. На гол Кая Хаверца на 33-й минуте у "синих" гости ответили точным ударом Матея Выдры на 79-й.

"Челси", прервавший серию из четырех побед в лиге, с 26 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на три балла. Впрочем, в этом туре еще не сыграл "Ливерпуль", который в случае победы подберется к лондонскому клубу на расстояние одного очка.

"Бернли" с 8 баллами в активе находится в зоне вылета из премьер-лиги, располагаясь на 18-й позиции.