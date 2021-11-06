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06.11.2021 17:46
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Текст: Максим Домчев
В матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу в манкунианском дерби "Сити" переиграл "Юнайтед" со счетом 2:0.
Фото: Oli SCARFF / AFP Фото: Oli SCARFF / AFP
Фото: Oli SCARFF / AFP

Противостояние двух команд из Манчестера давно стало принципиальным и ожидаемым. После возвращения в "МЮ" Криштиану Роналду многие поторопились назвать этот клуб одним из тех, кто должен побороться за самые высокие позиции. Но на данный момент "Сити" заметно превосходит своих нынешних оппонентов.

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Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Точку в атаке хозяев поставил защитник "Юнайтед" Эрик Бэйи, отправивший мяч в собственные ворота. "Горожане" продолжили атаковать и в самом конце первого тайма Бернарду Силва во второй раз огорчил вратаря "МЮ".

В оставшееся время счет не изменился. Роналду старался, но, кроме желтой карточки, так и не смог отметиться в протоколе матча.

"Манчестер Сити" набрал 23 очка и пока занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на два балла. "Манчестер Юнайтед" с 17 очками располагается на пятой строчке.

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