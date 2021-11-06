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06.11.2021 12:21
Рубрика: Спорт

Титов избран в состав исполкома Международной федерации гимнастики

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

На заседании конгресса Международной федерации гимнастики россиянин Василий Титов был избран в состав исполкома FIG.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россиянки выиграли медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике

В субботу прошел конгресс Международной федерации гимнастики, на котором состоялись выборы президента и руководства организации. На пост главы федерации второй раз подряд был избран японец Моринари Ватанабэ.

По итогам голосования он получил 81 голос и 128. Новый президентский срок завершится в 2024 году.

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов баллотировался на пост вице-президента, но не смог набрать нужное количество голосов.

В итоге Титов вошел в состав нового исполкома FIG.

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