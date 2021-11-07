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07.11.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин выдал лучший старт за все свои 17 сезонов в НХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
За океаном продолжаются матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Очередной игровой день запомнился рядом ярких поединков.

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" в упорной борьбе уступил на своем льду "Филадельфии Флайерз" с результатом 1:2.

Фото: AP Photo/Mike Carlson
Овечкин признан лучшим игроком октября в НХЛ

К сожалению, Овечкин результативных действий не совершил.

При этом, как сообщил официальный сайт НХЛ, форвард "Вашингтона" проводит самый результативный старт сезона за всю свою карьеру в лиге.

Всего со старта сезона-2021/22 36-летний россиянин провел 11 матчей и набрал 18 (10+8) очков, это его лучший старт в лиге за 17 сезонов. В возрасте 36 лет и старше более результативное начало сезона выдавали только Марио Лемье (сезон-2002/03, 23 очка в 10 матчах) и Морис Ришар (сезон-1957/58, 19 очков в 10 матчах).

Всего в активе Овечкина 740 шайб в НХЛ, он отстает на один гол от Бретта Халла, занимающего четвертое место среди снайперов регулярных чемпионатов лиги за всю историю.

Нельзя не заметить и матч между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Виннипег Джетс" - 2:0. Вратарь "островитян" Илья Сорокин отразил все 24 броска и заслуженно был признан первой звездой матча.

Отметим, что российский вратарь в третий раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Илья сыграл в текущем чемпионате девять встреч и пропустил в них 18 шайб.

Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы догнать в списке лучших снайперов НХЛ легендарного Бретта Халла

Тем временем Международная федерация хоккея (ИИХФ) и организационный комитет чемпионата мира по хоккею 2022 года, который пройдет в Финляндии, представили официальный маскот турнира. Им стал лев по имени Мираклео.

Талисман будет взаимодействовать с болельщиками на аренах, в фан-зонах и на различных мероприятиях до и во время турнира. Как отмечается на официальном сайте ИИХФ, дизайн талисмана выполнен в цветах северного сияния, характерного для наших северных географических соседей.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин