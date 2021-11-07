Чемпионка мира Анна Щербакова снова прыгает четверной и побеждает

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова одержала первую победу в олимпийском сезоне, выиграв Гран-при Италии в Турине. На второй строчке еще одна ученица Этери Тутберидзе - 15-летняя Майя Хромых. Бельгийка Луна Хендрикс - третья.

Наши примы в художественной гимнастике любят цитировать слова требовательного и мудрого тренера Ирины Винер-Усмановой: "Как только ты сошел с пьедестала, ты - никто". Нужно снова доказывать, что ты лучший. О том, что после каждого нового титула надо тренироваться еще больше, знают и непобедимые российские синхронистки, которые вот уже больше 20 лет придерживаются принципа быть на голову, а то и на две сильнее соперниц. Все это справедливо и для россиянок, устанавливающих ориентиры в современном женском фигурном катании. Момент триумфа всегда прекрасен. Но восхищение чемпионкой может быстро смениться критикой в случае ошибок и неудач. Даже локальных.

Как работает это правило без исключений, можно было наблюдать на примере Анны Щербаковой на турнире в Будапеште в октябре и на завершившемся накануне Гран-при Италии. Действующая чемпионка мира находится далеко не в оптимальной форме. В принципе для этого есть объективная причина - перелом пальца на ноге, случившийся в межсезонье и выбивший из тренировочного графика на два месяца. Как результат на контрольных прокатах сборной Щербакова каталась только с тройными прыжками. На соревнованиях в Будапеште упала с четверного флипа и потерпела первое поражение со времен чемпионата Европы-2020, уступив 15-летней дебютантке взрослого сезона Майе Хромых, исполнившей два квада. Конечно, пошли разговоры, что чемпионка мира уже не та. На этапе в Турине Щербакова дала скептикам новый повод для сомнений в своем лидерстве, совершив в короткой программе ошибку, которой никто от нее не ожидал. Развалился сложнейший каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". Из-за неудачного приземления с первого прыжка Аня сделала совсем неконкурентоспособную комбинацию с двойным тулупом и заняла лишь третье место, снова проиграв Хромых. Однако еще большей сенсацией стало то, что обе ученицы Тутберидзе оказались позади Луны Хендрикс - бельгийки без каких-либо достижений.

За тренировками перед произвольной программой специалисты, болельщики, журналисты следили в два раза пристальнее, сводя баланс падений и удачных попыток Щербаковой исполнить четверные. В итоге в прокате Аня зашла на один квад - флип - и сделала его чисто. Вот вам и чемпионский характер, и мастерство. Щербакова потом призналась, что хотела пробовать и более сложный лутц, но, как и в случае с травмированной Александрой Трусовой на Гран-при США, тренерский штаб сделал ставку на стабильность.

- Главной целью на эти соревнования было показать, что я восстановила четверной прыжок. И я справилась с поставленной задачей, - приводит слова Щербаковой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Значит, иду в правильном направлении.

Так считает и тренер Александр Жулин, который вместе со своим танцевальным дуэтом, чемпионами мира Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, уже отправился на Гран-при Японии. В беседе с корреспондентом "РГ" он оценил форму Щербаковой.

Александр Жулин: Произвольную программу Аня исполнила просто блестяще. В короткой была глупая ошибка, которая, скорее всего, связана с недостатком соревновательной практики и травмой. Но во второй день Аня была восхитительна.

Хватит ли одного четверного на перспективу?

Александр Жулин: Видел, что на тренировках Щербакова исполняет каскад "четверной флип - тройной тулуп". Так что, думаю, тренеры планируют два, а может быть, и три квада. Это вопрос времени. Но Аня абсолютно точно возвращается на свой уровень. И все идет по пану.

Как вам выступление Майи Хромых?

Александр Жулин: Великолепный дебют, великолепные четверные. Она выходила на лед после сумасшедшего проката Щербаковой, видела ее оценки. Это как огромная плита, которая может придавить. Майя практически справилась. Если бы не ошибка на тройном риттбергере, то вообще получился бы идеальный прокат. Хромых - потрясающая фигуристка. Возможно, ей пока чуть-чуть не хватает соревновательного опыта. Однако она тоже одна из претенденток на поездку на Олимпиаду.

Все, кто будет биться за три путевки, уже выступили - Трусова, Валиева, Туктамышева, Косторная, Усачева... На чьей стороне ваши симпатии?

Александр Жулин: У меня есть свой фаворит, но я не буду называть имя. Скажу одно: такого количества бриллиантов, которые сейчас в российской сборной, не было еще никогда за всю историю. Поэтому самый интересный турнир года - чемпионат России в декабре, где и определится состав на Пекин-2022.

Итоги Гран-при Италии

Михаил Коляда выиграл "серебро" в турнире одиночников. Две "бронзы" на счету танцевального дуэта Александра Степанова - Иван Букин и спортивной пары Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, которая дебютировала на взрослом уровне.