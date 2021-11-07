Легенда "Барселоны" возглавил команду

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави стал новым главным тренером "сине-гранатовых". Контракт с ним рассчитан до 2024 года.

Хави прилетел в Барселону накануне, а уже сегодня состоится его презентация в новом качестве. Ради возвращения в "Барселону" специалист расторг контракт с клубом "Аль-Садд" (Катар), в котором он работал с 2019 года. Как сообщает издание Mundo Deportivo, бывшая команда Хави получит пять миллионов евро после его ухода: тренер и "сине-гранатовые" заплатят по 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение соглашения.

Практически всю футбольную карьеру Хави провел в "Барселоне". В общей сложности полузащитник выступал за каталонцев на протяжении 17 лет (1998-2015), завоевал 25 трофеев, провел более 700 матчей. В составе испанской сборной Хави дважды становился чемпионом Европы и один раз выиграл чемпионат мира.

В "Барселоне" Хави займет место Рональда Кумана, после увольнения которого команда в двух встречах набрала лишь два очка. А в последней из них "сине-гранатовые" упустили победу над "Сельтой" (3:3), ведя в счете 3:0 после первого тайма. В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают девятое место.

- "Барселона" - лучший клуб мира, который всегда должен побеждать. У меня будут максимальные требования. Нужно упорно трудиться, ставить четкие цели. Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории клуба, но я хочу показать свои идеи, создать коллектив, - отметил Хави.

Дебют Хави в новой роли состоится 20 ноября, когда "Барселона" примет в дерби "Эспаньол".