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07.11.2021 19:49
Рубрика: Спорт

Медведев проиграл Джоковичу в финале "Мастерса" в Париже

Текст: Артур Нанян
Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже. В финале серб обыграл в трех сетах россиянина Даниила Медведева - 4:6, 6:3, 6:3.
Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP
Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Перед сегодняшним матчем невозможно было не вернуться к событиям начала сентября, когда эти же теннисисты соперничали в решающей встрече US Open. К большому удивлению, никакой борьбы тогда не получилось: Медведев уверенно выиграл все три партии и впервые в карьере завоевал "Шлем".

Фото: EPA
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На вопрос о том, добавила ли та победа ему уверенности в противостоянии с Джоковичем, Даниил ответил следующим образом: "Против некоторых ребят вы чувствуете, что получаете уверенность благодаря последнему триумфу над ним. Но против Новака вы знаете, что после такого он захочет одолеть вас еще больше", - подчеркнул Медведев.

В отличие от предыдущей встречи в Париже была настоящая борьба. Даниил взял первый сет с двумя брейками, при этом один раз он проиграл на своей подаче. Во втором сете уже Новак сделал брейк и своего не упустил. Ну а в решающей партии Джокович дважды взял чужую подачу, один раз уступил свою, но победил. Добавим, что счет в личных встречах между этими игроками стал 6:4 в пользу Новака.

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