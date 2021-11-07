"Миннесота" обыграла "Питтсбург" благодаря голу и передаче Капризова

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка в победном матче своего клуба против "Питтсбурга". Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в очередной раз в сезоне сыграл на ноль.

Капризов в матче против "Питтсбурга" открыл счет на 10-й минуте встречи. После этого трижды отличились "пингвины" - дубль оформил Каспери Капанен, еще один гол на счету Джека Генцеля.

Защитник "Миннесоты" Джаред Сперджен отыграл одну шайбу, но Капанен оформил хет-трик и снова увеличил преимущество до двух шайб.

В концовке "Миннесота" все же сумела сравнять счет. Сперджен и Райан Хартман перевели игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего. В итоге "дикари" победили в серии буллитов. Капризов отметился также голевой передачей и реализовал свой буллит.

В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 переиграли "Виннипег". Первой звездой встречи стал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший все 24 броска по своим воротам. Это уже третий матч на ноль для россиянина в этом сезоне.