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07.11.2021 10:10
Рубрика: Спорт

"Миннесота" обыграла "Питтсбург" благодаря голу и передаче Капризова

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка в победном матче своего клуба против "Питтсбурга". Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в очередной раз в сезоне сыграл на ноль.
Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images
Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images

Капризов в матче против "Питтсбурга" открыл счет на 10-й минуте встречи. После этого трижды отличились "пингвины" - дубль оформил Каспери Капанен, еще один гол на счету Джека Генцеля.

Фото: AP Photo/Mike Carlson
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Защитник "Миннесоты" Джаред Сперджен отыграл одну шайбу, но Капанен оформил хет-трик и снова увеличил преимущество до двух шайб.

В концовке "Миннесота" все же сумела сравнять счет. Сперджен и Райан Хартман перевели игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего. В итоге "дикари" победили в серии буллитов. Капризов отметился также голевой передачей и реализовал свой буллит.

В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 переиграли "Виннипег". Первой звездой встречи стал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший все 24 броска по своим воротам. Это уже третий матч на ноль для россиянина в этом сезоне.

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