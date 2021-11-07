Ничья в дерби "Спартак" - "Локомотив" устроила лишь конкурентов

На выходных в Российский премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи 14-го тура, последнего перед паузой на игры национальных команд. Центральный матч прошел в Москве: в столичном дерби "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1.

Меньше, чем за полтора часа до начала дерби, у подножия спартаковской арены было непривычно для такого статусного матча тихо и спокойно. Все дело в коронавирусных ограничениях. Еще в начале этой недели проведение встречи "красно-белых" с "Локомотивом" в Тушино было под большим вопросом. Играть, в итоге, разрешили и даже с болельщиками, но в количестве не более 30 процентов от общей вместимости стадиона. На входе при этом спрашивали куар-код, подтверждающий вакцинацию.

В результате плотно было разве что на фанатской трибуне да на гостевом секторе, а вот одна из центральных трибун оказалась настолько пустой, что без труда читались начертанные на ней гигантские "99 лет" и название клуба.

Между тем дерби заслуживало внимание не только из-за своей внутренней ценности. У этого матча был ощутимый турнирный подтекст: "Спартак" в случае победы максимально подбирался к топ-5, а "Локо", выиграв, сокращал отставание от лидирующего "Зенита" до одного очка. Возможностью посмотреть игру вживую не пренебрег, например, легендарный наставник "красно-белых" Олег Романцев, расположившийся в пресс-ложе прямо у меня за спиной.

Хозяева выставили на матч тот же состав, что и начинал выездной матч в Лиге Европы против английского "Лестера". Но если на Туманном Альбионе "красно-белые" занимались в основном тем, что героически обороняли ничью (1:1), то сейчас "Спартак" с первых минут пошел в атаку. Впрочем, череда перспективных подходов подопечных Руя Витории ничем содержательным не завершилась, а потом "Локо", понесший перед дерби серьезные кадровые потери, выровнял ситуацию на поле и открыл счет. Результат дала единственная голевая атака в первом тайме: Камано прострелил в центр штрафной, откуда Гирано Керк "расстрелял" Александра Селихова - 0:1.

На этом неприятности "Спартака" до перерыва не закончились. На 36-й минуте Руслан Литвинов неаккуратно ударил по ноге оппонента и схлопотал второе предупреждение, превратившееся в красную карточку. Я оглянулся: Романцев откинулся на спинку стула и очень грустными глазами созерцал происходящее.

Ощущение безнадеги для хозяев никуда не делось и на старте второго тайма. Но "Спартак" уже приучил, что может добиваться результата из ничего. Очередной не самый продуктивный розыгрыш углового вдруг завершился убийственным ударом с лету вышедшего на замену Наиля Умярова - 1:1.

"Спартак" остался в меньшинстве еще в первом тайме, но сумел спасти в матче с "Локо" ничью

Сравняв счет, "красно-белые" пошли вперед. Остроты у ворот гостей стало больше, но пропустить мог и "Спартак". Тем не менее единицы на табло никуда не делись. Вряд ли ничья устроила обе команды: выиграли от нее лишь конкуренты.

Помимо московского дерби 10-й тур запомнится рядом весьма неожиданных результатов. Так, очки потерял питерский "Зенит". После громких побед над столичными "Спартаком" (7:1) и "Динамо" (4:1) питерцы не смогли справиться на выезде с екатеринбургским "Уралом" - 0:0. По ходу игры гости остались без удаленного Клаудиньо, а ведь вторую желтую карточку мог получить и защитник питерцев Ярослав Ракицкий, сорвавший опасную атаку соперника. Но его пожалели.

Из-за этой ничьей "Зенит" подпустил преследователей. В первую очередь это... "Сочи". И ведь не скажешь, что команда Владимира Федотова оказалась так высоко случайно. Крупная победа над ЦСКА - 4:1 тому наглядное подтверждение.

Благодаря победе сочинцы обогнали "Динамо", даже несмотря на то, что "бело-голубые" в этом туре тоже выиграли. Три очка москвичам принес точный удар Вячеслава Грулева - 1:0.

Никак к лидирующей группе не может подтянуться казанский "Рубин". А вчера команда Леонида Слуцкого сделала очень уверенный шаг назад, разгромно проиграв в гостях "Ростову" - 1:5. Кажется, тренерское кресло под Леонидом Викторовичем раскачивается все сильнее. В последних семи матчах "Рубин" выиграл лишь однажды, а пять мячей казанская команда пропустила всего лишь в третий раз за все то время, что играет в РПЛ.

Статистика

"Арсенал" - "Уфа" - 0:0

"Динамо" - "Краснодар" - 1:0

Гол: Грулев, 73.

"Крылья Советов" - "Химки" - 3:0

Голы: Сарвели, 20, Сергеев, 39 - пен., Ежов, 71.

"Сочи" - ЦСКА - 4:1

Голы: Юсупов, 3, Касьерра, 14, 16, Юрганов, 87 - Зайнутдинов, 57.

"Урал" - "Зенит" - 0:0

"Ростов" - "Рубин" - 5:1

Голы: Байрамян, 42; Полоз, 50, Алмквист, 55; Соу, 65; Глебов, 82 - Бакаев, 35.

"Спартак" - "Локомотив" - 1:1

Гол: Умяров, 64 - Керк, 23.

"Ахмат" - "Нижний Новгород" - 3:1

Голы: Конате, 40; Даниил Пенчиков (автогол), 72, Уткин, 90 - Косарев, 55.