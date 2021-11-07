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07.11.2021 21:00
Рубрика: Спорт

"Ахмат" победил "Нижний Новгород" в 14-м туре первенства России

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В воскресенье вечером в поединке 14-го тура чемпионата страны "Ахмат" на домашней арене обыграл "Нижний Новгород" - 3:1 (1:0). Эта победа позволила грозненцам набрать 18 очков и переместиться на десятое место в Российской премьер-лиге.

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После серии неудач оба сегодняшних соперника оказались рядом с зоной переходных игр: у коллектива из столицы Чечни на счету 15 очков и одиннадцатое текущее место в турнире, а волжане имеют на бал меньше и расположились на двенадцатой строчке в турнирной таблице.

Но если Александр Кержаков на данный момент может чувствовать себя относительно спокойно на посту главного тренера гостей, то у его коллеги Андрея Талалаева ситуация куда сложнее: поражение в сегодняшней встрече, говорят в Грозном, может даже грозить отставкой наставника "Ахмата". Перед ним ставилась задача попасть по итогам сезона в зону еврокубков, но на деле команда уже вылетела из Кубка России и пока сражается всего лишь за право сохранения прописки в РПЛ.

Зато по настрою хозяев, которые весь первый тайм старательно осаждали соорудившего стену у собственной штрафной соперника, читалось, что они явно хотят помочь своему тренеру.

И хотя большинство атак "Ахмата" особенно опасными не получились, одна из комбинаций получилось просто образцовой. Игорь Коновалов нашел на линии штрафной Мохамеда Конате, тот пяткой отпасовал Евгению Харину и уже в ответ получил такую ответную передачу от полузащитника, что ивуарийцу оставалось попасть в пустые ворота с семи метров - 1:0, 40-я минута.

В перерыве Кержаков, у которого в списке запасных имелось всего три полевых футболиста, сделал сразу две замены. И этот ход оказался удачным. Вышедший на поле 20-летний форвард Кирилл Косарев в одной из контратак пробил с острого угла из пределов штрафной не слишком удачно действовавшего в этом эпизоде голкипера хозяев Гиорги Шелия - 1:1, 55-я минута.

"Ахмат" ожидаемо всей командой бросился исправлять ситуацию, но забить хозяевам никак не получалось. Если удары из неплохих позиций Даниила Уткина и Харина голкиперу гостей Артуру Нигматуллину удавалось парировать, то после выстрела Антона Тимофеева мяч потряс перекладину.

А все-таки повести в счете грозненцам удалось лишь с помощью автогола: защитник нижегородцев Даниил Пенчиков, прерывая прострел Артема Архипова с правого фланга, срезал мяч в свои ворота - 2:1, 72-я минута.

В конце матча великолепный удар с линии штрафной (и снова с паса Архипова) в "девятку" удался Уткину - 3:1, 90-я минута.

Виктория позволила хозяевам немного поправить свое турнирное положение: "Ахмат", набрав 18 очков, обходит "Ростов" и занимает на данный момент десятое место в чемпионате страны.

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