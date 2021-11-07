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07.11.2021 21:19
Рубрика: Спорт

Россиянин Бедрин завершил сезон в "Формуле-4" победой

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба Van Amersfoort Racing
Фото: Пресс-служба Van Amersfoort Racing

Немецкое первенство ADAC "Формула-4" за счет набора трасс и команд-участниц считается одним из самых престижных первенств в своей категории, а успехи в ней помогают гонщикам обратить на себя внимание боссов команд "Формулы-1". В этом году судьбу чемпионства в ней решал "Нюрбургринг" - одна из самых известных трасс Европы.

Бедрин стал лучшим новичком немецкой "Формулы-4"

Главным фаворитом перед финальным уик-эндом был британец Оливер Бирман, который ранее оформил чемпионство в итальянской "Ф-4". Однако первый заезд для британца не задался: он стартовал вторым, а справа его бросился блокировать Тим Трамнитц - главный соперник в чемпионате, выигравший поул.

В итоге произошел контакт - и Бирман, лишившийся переднего антикрыла, отправился в боксы за новым носовым обтекателем, в то время как Тим Трамнитц благополучно уехал вперед и одержал победу. На второе место после столкновения лидеров чемпионата выбрался Владислав Ломко, и хотя под финиш россиянин уступил Джошуа Дюфеку, все равно смог подняться на подиум.

Бирману же пришлось прорываться сквозь строй соперников. Отчасти Оливеру помог выехавший после аварии Люка Браунинга автомобиль безопасности, тем не менее прорыв на пятое место все равно выглядел впечатляюще и позволил сохранить восемь очков запаса.

Бедрин и Ломко блистают в немецкой "Формуле-4"

Вторая же гонка полностью прошла под диктовку Бирмана, который на сырой от прошедшего утром дождя трассе уверенно контролировал ход гонки и записал на свой счет шестую в сезоне победу. Трамнитц же так и не смог подняться выше четвертой строчки и в итоге отстал от лидера чемпионата на 21 очко.

Но даже столь малым шансом Тиму воспользоваться не дали: в первом повороте финального заезда в немца врезался Джошуа Дюфек, и Трамнитц в итоге остался без очков. Бирман в последней гонке был четвертым, но этого ему с лихвой хватило для победы в чемпионате.

Первым же клетчатый флаг в заключительной гонке сезона встретил Никита Бедрин. Этой победой россиянин обеспечил себе место в первой пятерке общего зачета - в дополнение к выигранному ранее званию лучшего новичка года. Владислав Ломко в последней гонке стал десятым и замкнул топ-6. Ну а Кирилл Смаль, который провел в этом году два этапа в ADAC "Ф-4", расположился в итоге на десятой позиции табели о рангах.

Неизвестно, где продолжат карьеру россияне в следующем году, однако минувший чемпионат показал, что у каждого из них большое будущее. В общей сложности трое россиян одержали четыре победы в ADAC "Формуле-4" - и две из них на счету Никиты Бедрина, которого по праву можно назвать главным открытием сезона-2021.

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