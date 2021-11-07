Российские теннисистки впервые с 2008 года выиграли главный командный турнир

Российские теннисистки Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова одержали победу в престижном командном турнире - Кубке Билли Джин Кинг. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, и россиянки четыре раза выигрывали главный приз. Пятый по счету трофей пришлось долго ждать - целых 13 лет.

На прошедшей неделе в Праге подопечные Игоря Андреева оказались сильнее сборных Канады и Франции на групповом этапе, США - в полуфинале и Швейцарии - в финальном противостоянии. Сначала Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман со счетом 6:2, 6:4, а потом дебютантка Людмила Самсонова одолела Белинду Бенчич - 3:6, 6:3, 6:4.

Экс-четвертая ракетка мира, чемпионка Олимпиады в Токио Бенчич явно не ожидала такого исхода. Обида и злость от поражения вылились в заявления о нечестной игре соперниц. Дело в том, что изначально против Белинды должна была выйти Настя Павлюченкова. Но за 15 минут до первого матча финала - внимание: строго в рамках правил - она снялась по медицинским показаниям. Так что комментарии Бенчич не испортили праздник нашим девчонкам и не помешали Людмиле Самсоновой, которая вышла на замену, насладиться своим триумфом. Все внесли вклад в этот долгожданный успех, но главная героиня - точно Самсонова. Вспомним хотя бы матч против американок. Людмила принесла первую победу в матче против чемпионки US Open Слоан Стивенс, а потом, после проигрыша Павлюченковой Даниэль Коллинз, и решающее очко в парной встрече вместе с Кудерметовой.

"Заявляю официально! Я с этой недели очень большой поклонник таланта Люды Самсоновой", - написал наш самый титулованный игрок Евгений Кафельников в своем "Твиттере". А ведь это не первый успех спортсменки в 2021 году. Летом она выиграла травяной турнир в Берлине, оставив без титула все ту же Бенчич. Но удивительно другое: как Самсонова влилась в команду, хотя она живет и тренируется в Италии и впервые выступала за сборную России.

Именно на это указала в разговоре с корреспондентом "РГ" теннисистка Екатерина Бычкова. Она всю неделю комментировала "Мастерс" в Париже, где в финале снова встречались Даниил Медведев и Новак Джокович (матч завершился после подписания номера в печать). Но не могла не отвлекаться на Кубок Билли Джин Кинг, а после победы ее буквально переполняли эмоции: "Это большое событие! Это дико круто!"

Катя, могли предположить, что титул возьмут россиянки?

Екатерина Бычкова: Да, могла. В этом сезоне наши девчонки прошли огонь, воду и медные трубы. И они классно играют за команду. Настя, Даша - отличные командные игроки еще со времен юниоров. Но больше всего поразила Люда Самсонова.

Людмила Самсонова произвела в Праге вау-эффект. Даже Евгений Кафельников признался, что теперь он ее поклонник

Во время турнира в Москве Павлюченкова и Касаткина как раз говорили, что они рады новичку...

Екатерина Бычкова: Самсонова, не тренируясь в России, очень здорово выступила за сборную. Она произвела вау-эффект. Обыграла Бенчич в финале, принесла два очка в матче с американками. Показала суперрезультат. Можно сказать, прыгнула выше головы. Комментировала другие турниры, но наблюдала за матчами в Праге, потому что было интересно. Давно наши так не выступали. Играть за команду, в команде - это особый вид тенниса, иной навык. Нужно уметь сплотиться. У девчонок это получилось.

В воскресенье прошел еще один важный финал. Как и на US Open, за титул бились Медведев и Джокович. Новаком наверняка двигала жажда реванша?

Екатерина Бычкова: Мне так не кажется. Это две разные ситуации. На US Open Джокович пытался стать лучшим из лучших, собрать календарный "Шлем". На него давила гиперответственность. В том финале было видно, как его парализовало. Хотя не будем умалять достоинств Дани, который потрясающе играл. Сейчас все гораздо проще. Новаку нечего доказывать. А прогноз все равно дать сложно. Мне казалось, что Новак даже Фрица не обыграет в четвертьфинале. Так ужасно он начинал в первом круге. Впрочем, и Медведев тоже играл неровно. Он сам об этом сказал. Но вот оба сошлись в финале. Трудно понять и представить, о чем оба думали перед этой встречей. Мне кажется, они просто настраивались на то, чтобы показать классный, зрелищный теннис.