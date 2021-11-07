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07.11.2021 18:17
Рубрика: Спорт

"Спартак" и "Локомотив" опубликовали составы на дерби

Текст: Илья Соболев
Столичные "Спартак" и "Локомотив" назвали стартовые составы на московское дерби, которое пройдет сегодня на домашнем стадионе "красно-белых".

Хозяева начнут матч той же стартовой заявкой, что и выездную игру против "Лестера" в Лиге Европы на минувшей неделе.

Голкипер - Александр Селихов; защитники - Максимилиан Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон; полузащитники - Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Михаил Игнатов; форварды - Квинси Промес, Александр Соболев.

В запасе остались Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.

У "железнодорожников" с первых минут выйдут:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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голкипер - Маринато Гилерме; защитники - Дмитрий Живоглядов, Едвай, Дмитрий Баринов, Максим Ненахов; полузащитники - Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов; форварды - Джирано Керк, Франсуа Камано, Федор Смолов.

На скамейке запасных у гостей матч начнут Савин, Мурило, Сильянов, Черный, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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