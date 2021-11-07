Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC

Новости

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 10:25
В Москве три человека пострадали в аварии с такси на МКАД 10:14
Товарооборот России и Китая вырос на 30,9% 09:55
Военные медики помогли более 10 тысячам гражданских пациентов с COVID-19 09:53
Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268 08:52
Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане 08:33
Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, нокаутировав Планта 08:30
Тимошенко: Власти Украины упустили возможность купить дешевый газ 08:21
Финансист назвал самые перспективные валюты для роста сбережений 07:56
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака 07:26
На Камчатке продлили действие QR-кодов до конца ноября 07:16
Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2" 06:26
Пекин и Северный Китай засыпало снегом 05:36
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19 04:52
Премьер Ирака опроверг новости о своей госпитализации после покушения 04:16
Премьер Ирака госпитализирован после ракетной атаки на его резиденцию 03:34
Гидрометцентр: На юге России 10 ноября похолодает сразу на 10 градусов 03:20
Врачи предупредили о связанном с кожей симптоме COVID-19 03:07
Приставы приступили к взысканию с Telegram пяти миллионов рублей 02:52
Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго 02:17
Вильфанд сообщил о легких морозах в Москве 9 ноября 01:43
Михаил Коляда стал серебряным призером этапа Гран-при в Турине 01:10
Найден ген, который удваивает риск смерти от COVID-19 00:56
Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 09:30
Рубрика: Спорт

Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC

Текст: Максим Домчев

Представитель США Камару Усман защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив своего соотечественника Колби Ковингтона решением судей.

Фото: REUTERS
Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268

Накануне поединка бойцы едва не устроили потасовку, обменявшись традиционными громкими заявлениями. Начало боя осталось за Усманом, который был чуть точнее и удачливее.

Во втором раунде бой вполне мог завершиться досрочно. Усман отправил Ковингтона в нокдаун, после чего чемпион попал еще раз и его соперник был в шаге от нокаута. Но Ковингтон смог дожить до гонга.

Ближе к концу боя Ковингтон перехватил инициативу, однако спасти бой было не получилось. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Усману - 48:47, 48:47, 49:46, который провел очередную защиту титула.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды РГ-Фото