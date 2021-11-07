Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC

Представитель США Камару Усман защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив своего соотечественника Колби Ковингтона решением судей.

Накануне поединка бойцы едва не устроили потасовку, обменявшись традиционными громкими заявлениями. Начало боя осталось за Усманом, который был чуть точнее и удачливее.

Во втором раунде бой вполне мог завершиться досрочно. Усман отправил Ковингтона в нокдаун, после чего чемпион попал еще раз и его соперник был в шаге от нокаута. Но Ковингтон смог дожить до гонга.

Ближе к концу боя Ковингтон перехватил инициативу, однако спасти бой было не получилось. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Усману - 48:47, 48:47, 49:46, который провел очередную защиту титула.