В Казани ЦСКА продлил серию поражений до пяти матчей

В центральном матче очередного тура регулярного сезона Единой лиги ВТБ в столице Татарстана встретились две лучшие команды по итогам предыдущего чемпионата - действующий обладатель "золота" ЦСКА и серебряный призер казанский УНИКС. Победу одержали хозяева - 69:64.

Для армейцев это поражение стало пятым подряд в официальных матчах, такого с москвичами не случалось более двадцати лет. До визита в Казань они в Единой лиге уступили эстонскому "Калеву", а в Евролиге не справились с французскими АСВЕЛом и "Монако", турецким "Фенербахче".

"Красно-синие" вчера начали довольно бодро. Стартовый рывок - 8:0, причем за короткий отрезок шесть очков принес Джоэл Боломбой.

Лишь на пятой минуте лучший игрок Единой лиги в октябре, по версии болельщиков, Лоренцо Браун открыл счет набранным очкам хозяев. Максимальное отставание казанцев в первой половине было зафиксировано в середине второй четверти - 19:31 после дальнего попадания армейца Уилла Клайберна. Татарстанская команда вовремя включилась в погоню, которая оказалась весьма эффективной. За 35 секунд до большого перерыва преимущество "красно-синих" почти растаяло - 34:32. Получается, что отрезок был проигран гостями в пух и прах - 1:15.

Лучший бомбардир в истории Единой лиги Алексей Швед из ЦСКА не набрал ни одного очка

Кульминация, как и предполагалось, наступила под занавес основного времени игры. В заключительной четверти защиту ЦСКА дальними бросками затерзал хорват Марио Хезонья. Он же реализовал оба штрафных на последней минуте, сделав счет 67:64. Попытки армейцев перевести игру в овертайм оказались тщетными. Кризис титулованной команды явно затянулся.

Лучшими снайперами в УНИКСе стали Айзея Канаан (25 очков) и Хезонья (21). У проигравших Алексей Швед смазал все семь бросков с игры и оба штрафных.