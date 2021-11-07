Видео: Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO — ge (@geglobo) November 6, 2021

Игра 30-го тура чемпионата Бразилии по футболу между "Интернасьоналом" и "Гремио", в которой хозяева победили со счетом 1:0, запомнилась скандалом уже после финального свистка.

По окончании матча болельщики "Интернасьонала" достали нестандартные баннеры - картонные гробы с изображением "Гремио". Это был своего рода намек на неизбежный вылет соперника во второй дивизион. "Перформанс" поддержали и футболисты хозяев, которые взяли у фанатов несколько картонных гробов и бегали с ними по полю.

Логично, что гостевой команды не понравилось такое поведение их коллег. В результате началась массовая драка, которую удалось остановить лишь после вмешательства полиции.