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07.11.2021 12:24
Рубрика: Спорт

Видео: Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов

Текст: Артур Нанян

Игра 30-го тура чемпионата Бразилии по футболу между "Интернасьоналом" и "Гремио", в которой хозяева победили со счетом 1:0, запомнилась скандалом уже после финального свистка.

По окончании матча болельщики "Интернасьонала" достали нестандартные баннеры - картонные гробы с изображением "Гремио". Это был своего рода намек на неизбежный вылет соперника во второй дивизион. "Перформанс" поддержали и футболисты хозяев, которые взяли у фанатов несколько картонных гробов и бегали с ними по полю.

Логично, что гостевой команды не понравилось такое поведение их коллег. В результате началась массовая драка, которую удалось остановить лишь после вмешательства полиции.

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