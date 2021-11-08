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08.11.2021 20:25
Рубрика: Спорт

ЦСКА победил в дерби столиц

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Продолжаются матчи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Накануне болельщики стали свидетелями дерби двух армейских команд - ЦСКА и СКА.
Хоккеисты ЦСКА ни разу не позволили питерским армейцам поразить свои ворота. Фото: РИА Новости Хоккеисты ЦСКА ни разу не позволили питерским армейцам поразить свои ворота. Фото: РИА Новости
Хоккеисты ЦСКА ни разу не позволили питерским армейцам поразить свои ворота. Фото: РИА Новости

Армейцы Москвы оказались более мотивированными и добились успеха со счетом 4:0. В составе "красно-синих" отличились Владислав Каменев, оформивший дубль, Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате, а вот СКА проиграл уже третий матч кряду. На послематчевой пресс-конференции наставник москвичей Сергей Федоров отметил характер своих подопечных:

- Хороший получился матч, потому что был хороший соперник. Другого мы и не ожидали. Считаю, что вовремя забили в большинстве. Тяжело играть против такого оппонента, когда проигрываешь одну-две шайбы. После забитых голов позиционно сыграли неплохо, особенно в зоне обороны - шайба шла вперед. Рад за ребят, что выполняют те вещи, о которых мы говорим, которые стараемся тренировать. Чувствовалось плечо партнера, чувствовалась команда.

Три большинства - три заброшенных шайбы. Кого бы хотели отдельно выделить?

Сергей Федоров: Вы знаете, все-таки хоккей - командный вид спорта. Можно смело выделить тех, кто забил, так как они замкнули последнюю передачу, забили гол. Но думаю, что это усилия всей пятерки, всех, кто выходил в большинстве.

Не обойдем и поединок в Риге, где местное "Динамо" принимало финский "Йокерит". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Хоккеисты ЦСКА смогли забить в ворота питерских армейцев четыре безответные шайбы 

Американец Брайан О Нилл незадолго до первого перерыва воспользовался численным преимуществом своей команды и вывел "Йокерит" вперед. Датчанин Никлас Йенсен в середине второй 20-минутки - тоже в большинстве - забил второй гол финской команды. Перед вторым перерывом Теему Турунен довел разрыв до трех шайб. В начале третьего периода канадец Алекс Грант еще больше закрепил успех своей команды. Ему ассистировал американец Джордан Шредер, набравший 100 очков в КХЛ. Канадец Хантер Шинкарук отыграл одну шайбу. Сухая серия голкипера "джокеров" Янне Ювонена достигла 169 минут 57 секунд. "Йокерит" победил в четвертом матче подряд в КХЛ.

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