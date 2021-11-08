Олег Браташ: Роль Знарка в штабе сборной пока не определена

Олег Браташ: На предстоящий турнир везем молодой состав. В нем есть кандидаты на молодежный чемпионат мира и кандидаты в первую сборную, на Олимпиаду в том числе. Это хорошая проверка игроков и хороший этап подготовки к вышеназванным соревнованиям.

В ваш штаб вошел Олег Знарок. Какой будет его роль? Будет ли он стоять на скамейке?

Олег Браташ: Сегодня мы только собрались, и роль каждого члена тренерского штаба пока в обсуждении, причем активном, поэтому пока не могу ответить на ваш вопрос насчет Олега Валерьевича, но пока этот вопрос в процессе решения и обсуждения.

Кто будет капитаном сборной и его ассистентами? Уже есть понимание по тому, кто из вратарей сыграет на турнире?

Олег Браташ: Могу вам сказать, что на этот турнир капитаном планируется Воронков. Ассистенты капитана - Хуснутдинов и Никишин. Пока не могу точно сказать по вратарям, но ни для кого не секрет, что на Аскарова мы рассчитываем на МЧМ, поэтому он по-любому получит практику на этом турнире. А как распределится время между вратарями, мы еще будем решать.

Почему не повторили эксперимент прошлого года, когда на Кубок Карьяла поехала фактически полностью молодежная сборная?

Олег Браташ: Приняли решение, чтобы и кандидаты на молодежный чемпионат мира получили практику и подготовку. И в то же время была возможность проверить кандидатов на Олимпиаду. Поэтому в этом году такой компромиссный вариант имеет право на жизнь.

В какой хоккей планируете играть?

Олег Браташ: Играть мы будем в современный хоккей. В принципе за последние годы выработалась определенная система игры наших сборных. Игроки собираются в сборной из разных клубов, задача тренерского штаба объединить игроков одной игровой идеи. Это касается и обороны, и позиционной игры, и атаки. Здесь много аспектов, надо успеть всех объединить одной системой. Если в двух словах: стараемся играть в быстрый, агрессивный, атакующий хоккей. В то же время тактически грамотная игра без шайбы.

В составе есть 16-летний Матвей Мичков. Если он сыграет, то станет рекордсменом сборной. Планируете его задействовать?

Олег Браташ: Мы везем игроков на турнир не просто для того, чтобы они покушали и поспали. Конечно, мы планируем всех проверять. Важно проверить и 16-летнего парня, который является кандидатом в молодежную сборную.