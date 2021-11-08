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08.11.2021 05:12
Рубрика: Спорт

Пропустив три мяча за 15 минут, ЦСКА крупно проиграл на выезде "Сочи"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
На выходных в Премьер-лиге состоялись последние матчи перед паузой в связи с поединками национальных сборных. Любопытных событий было предостаточно, особенно в первый игровой день.
Потерпев поражение в Сочи, столичные армейцы выпали из лидирующей тройки. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС Потерпев поражение в Сочи, столичные армейцы выпали из лидирующей тройки. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Потерпев поражение в Сочи, столичные армейцы выпали из лидирующей тройки. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Неожиданно крупное поражение потерпел ЦСКА: армейцы не смогли ничего поделать с "Сочи" (1:4), пропустив три мяча в стартовые 16 минут. В результате "красно-синие" скатились на пятое место, хотя могли уйти на международный перерыв вторыми.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Конечно, в первом тайме мы играли просто ужасно. После такого в перерыве нужно было что-то сказать в раздевалке, встряхнуть ребят. Второй тайм получился другим, но этого не хватило. Ахметов, Дзагоев и Мухин вышли вместе, потому что надо было освежить команду. Однако преувеличивать значимость этой тройной замены не нужно: "Сочи" вел 3:0 и действовал по счету, немного сел, - отметил наставник ЦСКА Алексей Березуцкий.

А ведь совсем недавно казалось, что "красно-синие" преодолели кризис и потихоньку набирают обороты. По сравнению с конкурентами армейцы не участвуют в еврокубках, а значит, и времени на подготовку к матчам Премьер-лиги у них больше. Но пока никаких дивидендов дополнительные дни отдыха команде не приносят.

Благодаря победе сочинцы вновь вышли на второе место, обогнав "Динамо". В первом круге команда Владимира Федотова сумела обыграть таких грандов, как "Зенит" и "Спартак", теперь вот настал черед армейцев.

- Мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Сегодня нам это удалось. Благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе. "Сочи" готовился к команде, находящейся в верхней части таблицы. Есть большие вопросы по второй половине, но слава богу, что выдержали натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч, - считает Федотов.

Характер показало "Динамо". После крупного поражения от лидера чемпионата "Зенита" (1:4) и потери из-за дисквалификаций Арсена Захаряна с Даниилом Фоминым "бело-голубым" предстояла встреча с "Краснодаром". Справедливости ради, южане сейчас сами не в лучшей форме: перед визитом в столицу команда Виктора Гончаренко потерпела два поражения без забитых мячей: в Кубке от "Кубани" (0:3) и в РПЛ от "Крыльев Советов" (0:1). Так что в какой-то степени прошедший матч был возможностью для обоих клубов исправиться после неудач.

В целом игра была равна, но чуть больше в ней повезло динамовцам: гол Вячеслава Грулева во второй половине принес хозяевам важнейшую победу. Однако ситуация могла сложиться иначе, если бы арбитр Владимир Москалев не обратился бы к системе VAR и не отменил бы красную карточку, показанную им голкиперу "бело-голубых" Антону Шунину.

- Отмечу один момент: сразу после встречи судья подошел к Шунину и извинился. Это говорит о его высоких человеческих качествах. Если говорить о работе рефери, то критических ошибок, считаю, не было, - подчеркнул главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается непосредственно матча, то Шварц подчеркнул: он горд своей командой, сумевшей вырвать три очка, несмотря на большие кадровые проблемы.

- Мне понравилось качество нашей игры. Ребята были дисциплинированны, особенно в обороне. Сегодня у нас не было важных футболистов, но тем не менее команда проявила себя с лучшей стороны, - признался Шварц. - Наверное, могли бы лучше действовать в контратаках, но я рад, что мы добились успеха.

Ну а "Краснодар" после двух поражений подряд опустился на седьмое место. Впрочем, накануне "быков" могли обогнать как "Рубин", так и "Спартак", матчи которых против "Ростова" и "Локомотива" соответственно завершились после подписания номера "РГ" в печать. По мнению рулевого краснодарцев Виктора Гончаренко, нынешняя ситуация - тест на зрелость для его команды.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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- С "Динамо" мы держали игру под контролем, даже были ближе к победе. Когда ты чуть-чуть лучше соперника, но не можешь выжать какой-то момент или дожать его - можешь остаться ни с чем. Три поражения подряд? Когда у тебя такая серия, всегда очень легко забыть, сколько хорошего было сделано. Здесь ведь есть несколько факторов: слабая реализация, судейские ошибки, которых против нас, к сожалению, немало, травмы. "В результате получается вот такая вот полоса", - сказал Гончаренко.

Тем временем вторую победу подряд одержали "Крылья Советов": подопечные Игоря Осинькина разгромили дома "Химки" (3:0) и вышли уже на шестое место в таблице. Один из мячей забил Иван Сергеев, получивший вызов в сборную России на решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии.

- Хочется, чтобы Ваня стал в национальной команде своим. Он должен добиться этого своим поведением, открытостью. Сергеев обязан чувствовать ритм сборной. Надеюсь, ему дадут время, тогда будут голы и передачи, заработанные пенальти. Все придет, я уверен. То, как он прогрессирует, позволит ему и в сборной быть конкурентоспособным, - полагает Осинькин.

Статистика

"Арсенал" - "Уфа" - 0:0

"Динамо" - "Краснодар" - 1:0

Гол: Грулев, 73.

"Крылья Советов" - "Химки" - 3:0

Голы: Сарвели, 20, Сергеев, 39 - пен., Ежов, 71.

"Сочи" - ЦСКА - 4:1

Голы: Юсупов, 3, Касьерра, 14, 16, Юрганов, 87 - Зайнутдинов, 57.

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