Рублев опередил Надаля в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге АТР поднялся на пятую строчку. Аслан Карацев стал 15-м.

В понедельник, 8 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовала обновленный рейтинг-лист сильнейших теннисистов мира. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, победивший в воскресенье на турнире в Париже.

На второй строчке финалист этого турнира россиянин Даниил Медведев, третью позицию занимает Александр Зверев из Германии, опередивший грека Стефаноса Циципаса.

На пятую позицию поднялся еще один россиянин Андрей Рублев, который опередил испанца Рафаэля Надаля.

Еще на одну позицию поднялся другой россиянин - Аслан Карацев. Теперь он - 15-й. С 31-ой на 29-ю позицию поднялся Карен Хачанов.