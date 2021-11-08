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Рубрика: Спорт

Сборная России завоевала Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
В Дубае завершился сезон для сборных по пляжному футболу. Финальный аккорд остался за нашей сборной. Вслед за чемпионатом мира команда Михаила Лихачева выиграла и второй по престижу международный турнир, Межконтинентальный кубок. В решающем матче россияне обыграли Иран - 3:2.
В Дубае сборная России демонстрировала и красоту пляжного футбола, и силу своего характера. Фото: Getty Images В Дубае сборная России демонстрировала и красоту пляжного футбола, и силу своего характера. Фото: Getty Images
В Дубае сборная России демонстрировала и красоту пляжного футбола, и силу своего характера. Фото: Getty Images

Что такое Межконтинентальный кубок? В турнире, который проводится ежегодно (правда, в прошлом году кубок не разыгрывался из-за ковида), принимают участие восемь команд. Лучшие сборные от шести мировых футбольных конфедераций, чемпион мира и команда - хозяйка турнира. Команды делятся на две группы. По две лучших из каждого квартета выходят в полуфинал. Ближайший аналог из большого футбола - Кубок конфедераций. Только с точки зрения ценности эти турниры несравнимы. Кубок конфедераций проводится за год до чемпионата мира и, по сути, является репетицией главного футбольного соревнования четырехлетия. Межконтинентальный кубок престижен и важен сам по себе.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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До сих пор наши брали этот трофей трижды. В последний раз в 2015 году, когда в финале была повержена сборная Таити, - 5:2. Еще три раза россияне играли в финале.

Дистанцию нынешнего турнира сборная России прошла не без приключений, как и домашний чемпионат мира. Характер и волю пришлось демонстрировать не раз, но с этими качествами у наших пляжников проблем как раз нет. Стартовали на Межконтинентальном кубке, как и на чемпионате мира с победы в овертайме, дожав Японию - 7:6. Следующий и решающий матч - снова против Уругвая. И опять сплошные нервы. Вроде вели с запасом, но позволили втянуть себя в концовку - 8:7. Плюс потеря сразу трех лидеров, получивших красные карточки: Федора Земскова, оформившего хет-трик, Кирилла Романова и Бориса Никонорова.

Последний матч в группе против Ирана, в котором определялось наше итоговое положение в квартете и соперник по полуфиналу, россияне из-за травм и дисквалификаций провели всего шестью полевыми игроками. Но и здесь вытащили игру на характере - 4:3.

Удивительно, но полуфинальный матч с португальцами получился едва ли не самым простым для россиян - 7:3. С другой стороны, в этой встрече наши играли наконец самым что ни на есть боевым составом. Еще один хет-трик в Дубае оформил Федор Земсков. Но еще более впечатляющим был совместный хет-трик наших вратарей Станислава Кошарного (два мяча) и Дениса Пархоменко.

Борис Никоноров: Мы сделали все, чтобы вывести пляжный футбол в нашей стране на новый уровень. Теперь слово за чиновниками

В финале сборной снова предстояло сыграть с Ираном. Наставник россиян назвал встречи с персами классикой Межконтинентального кубка, и с ним сложно поспорить. Иранцы - трехкратные обладатели трофея, причем дважды они завоевывали титул, обыграв в финале россиян.

Финальный матч-2021 стал настоящим соло для Бориса Никонорова. Все три российских мяча на его счету. Причем, забив первый мяч, бомбардир был вынужден ковылять на скамейку запасных из-за травмы. Там он надолго не задержался и снова вернулся на поле, чтобы забить еще дважды. Оформив хет-трик ударом через себя, Борис поднялся с песка не сразу: мешала боль. С поля его, можно сказать, унесли. Но россиянин снова вернулся в игру. И лишь с третьей попытки Никонорова удалось вырубить окончательно. После столкновения с кем-то из иранцев на площадку он не возвращался.

"Тяжелейший матч. Отдали все эмоции и все силы. Если бы они меня не сломали, я бы им еще три забил. Но они это почувствовали, поэтому решили переломать меня всего. Все красавцы, мы - чемпионы!" - резюмировал Никоноров после игры.

Впечатленные подвигами Никонорова организаторы, не сомневаясь, отдали ему титул самого ценного игрока турнира.

А сборная России выиграла Межконтинентальный кубок уже рекордный, четвертый раз. Дубайский турнир стал последним в этом году для пляжных сборных. Поэтому сразу после его окончания подведены итоги сезона. В них много приятного и для нас.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Лучшим событием 2021 года стал чемпионат мира, который прошел в московских "Лужниках". Тут вряд ли у кого-то были сомнения. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал российский турнир лучшим вообще в истории пляжного футбола.

Лучшим тренером года признали нашего Михаила Лихачева. И тут, кажется, тоже двух мнений быть не может. Что на чемпионате мира, что на Межконтинентальном кубке российской сборной приходилось преодолевать немало трудностей самого разного характера. В том, что это удалось, большая заслуга Лихачева.

Кроме того, были названы лучший пляжный футболист и символическая пятерка. В обоих случаях обошлось без наших. И тут, конечно, есть о чем поспорить. Тот же Борис Никоноров вполне мог рассчитывать на победу в обеих номинациях. В итоге лучшим игроком был признан футболист сборной Японии Озу Морейра, а в пятерку звезд помимо него вошли также Элиотт Монод (Швейцария), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).

Впрочем, сейчас важнее подвести другие итоги. Этот сезон однозначно стал прорывным для отечественного пляжного футбола. Мы уже выигрывали чемпионат мира и Межконтинентальный кубок в одном сезоне (2011 год), но в этом году мировое первенство прошло в России, что позволило привлечь максимальное внимание к пляжному футболу. А ведь еще была победа "Локомотива" на клубном ЧМ.

"Мы сделали все, чтобы наш вид спорта вышел на новый уровень, и теперь дело за чиновниками", - приводит ТАСС слова Бориса Никонорова. И с ними трудно не согласиться.

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