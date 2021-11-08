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08.11.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Титул чемпиона разыграют Ферстаппен и Хэмилтон

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
За четыре гонки до конца чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" на титул претендуют только два пилота: голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Остальные потеряли даже математические шансы.
Голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Фото: AP Photo/Fernando Llano Голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Фото: AP Photo/Fernando Llano
Голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Фото: AP Photo/Fernando Llano

Это стало понятно по итогам Гран-при Мексики, победу на котором одержал Ферстаппен. Хэмилтон пересек финиш вторым, а замкнул тройку сильнейших еще один пилот "Ред Булл", мексиканец Серхио Перес.

Фото: AP Photo
Боттас выиграл Гран-при Турции, Хэмилтон потерял лидерство в общем зачете

Квалификация для "Ред Булл" сложилась не очень удачно: первую линию на стартовой решетке занял "Мерседес" в лице финна Валттери Боттаса и Хэмилтона. Но Ферстаппен здорово воспользовался воздушным мешком на торможении после долгой стартовой прямой, вырвавшись на первое место. "На старте развернулась интересная борьба, когда три машины ехали в ряд, и надо было просто постараться как можно позже затормозить перед поворотом. Мне удалось удержаться на трассе, я прорвался с третьей позиции на первую, что и предрешило исход гонки", - поведал после финиша нидерландец.

Вырвавшись вперед, Ферстаппен лишь однажды упустил лидерство, когда заезжал за пит-стоп. В это время к вящей радости переполненных трибун гонку возглавлял Перес: чтобы на Гран-при Мексики местный гонщик шел лидером - такое здесь видели впервые. Впрочем, Ферстаппен быстро вернулся на вершину и спокойно финишировал раньше всех. Благо скорость болида это позволяла. "Ред Булл" могли оформить дубль, но Хэмилтон не уступил вторую строчку Пересу, несмотря на все его атаки.

Благодаря этой победе Макс Ферстаппен чуть упрочил лидерство и в общем зачете. До гонки в Мексике оно составляло 12 очков, теперь голландец оторвался на 19 баллов (312,5 против 293,5). У ближайшего преследователя Боттаса 185 очков. Даже если он выиграет все оставшиеся гонки, то не сможет опередить Ферстаппена.

Спорт Формула-1