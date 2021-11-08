В Белграде завершился чемпионат мира по боксу

Накануне в Белграде завершилось мировое первенство по боксу среди мужчин. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете.

Российская команда завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Соревнования проходили в 13 весовых категориях.

Отметим, что единственную награду высшей пробы выиграл Марк Петровский в самой престижной категории свыше 92 кг.

Этот серьезный успех прокомментировал знаменитый российский боксер Александр Поветкин.

"От всей души поздравляю молодого парня, Марка. Отличный результат. Как знаю, давно у нас не было чемпионов в супертяжелом весе. Марк - молодец. Всем доказал силу", - приводит слова Поветкина пресс-служба Федерации бокса России.

Добавим также, что призовой фонд турнира впервые в истории составил 2,6 миллиона долларов. Золотые медалисты в каждом весе получили по 100 тысяч долларов, серебряные - по 50 тысяч долларов, а бронзовые по 25 тысяч долларов.