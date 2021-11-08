В современном пятиборье грядут серьезные изменения

Современное пятиборье включено в программу Олимпиад с 1912 года. Но меняются времена, пристрастия публики. Чтобы остаться на плаву, вновь обрести зрелищность и сохранить при этом любовь не только зрителей, но и телевидения, популярнейшему виду спорта нужны изменения. Какие? Об этом была беседа с президентом ФСПР Вячеславом Аминовым.

Вячеслав Маркович, правда, что конкур собираются исключить из программы современного пятиборья? Ведь спортсмены соревновались именно по такой программе с летних Игр-1912 в Стокгольме.

Вячеслав Аминов: Соревновались, хотя вместо конкура был конный кросс. А пентатлон существует со времен Олимпиад древности. Знаете, кто придумал пятиборье в его теперешнем виде? Барон Пьер де Кубертен! Подобное испытание, по его мнению, было достойной проверкой моральных качеств человека, его навыков и физических возможностей. Конь - это, конечно, некая традиция пятиборья, как и стрельба. Но признаем, что иногда строптивый конь, выпавший по жребию даже очень хорошо подготовленному спортсмену, лишал его возможностей бороться за победу. К примеру, такое было у нашего Александра Лесуна на Олимпиаде-2016 в Рио. Случалось точно такое же и в этом году в Токио.

Тут уж повезет - не повезет.

Вячеслав Аминов: Именно. Всаднику дано полтора десятка минут на знакомство с партнером, вместе с которым состязаться в конкуре. Иногда это знакомство не превращается в крепкий союз и совсем не по вине всадника. Вы наверняка заметили, что МОК старается совершенствовать программу Игр, вводить в нее новые виды - зрелищные, динамичные, телегеничные.

Пятиборцы пересядут на велосипед?

Вячеслав Аминов: Совсем не обязательно. Велосипедный спорт, на мой взгляд, не так уж зрелищен. Есть альтернативы. И задача Международного союза современного пятиборья - обсудить правильный выбор на Конгрессе UIPM в конце ноября.

Пятиборье помолодеет. И это - ответ на современные вызовы. Нельзя оставаться закостеневшими

Вы же вице-президент этой международной организации.

Вячеслав Аминов: И поэтому могу заверить: соревнования в олимпийском Париже 2024 года пройдут по прежней программе, а изменения вступят в силу с Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Никаких планов по исключению современного пятиборья из программы Олимпиад у МОК нет. Но мы хотим сделать наш вид зрелищнее. Мы внесем свое предложение. Какое? Пока секрет. Зато могу выдать вам другую новость. Состязания пятиборцев будут продолжаться не день, а всего три часа.

Не слишком ли изнурительно для спортсменов?

Вячеслав Аминов: Тяжело, но не изнурительно. У нас соревнуются профессионалы высокого класса. И все же могу сказать, что да, пятиборье значительно помолодеет. И это - ответ на современные вызовы. Нельзя оставаться зацикленными и окостеневшими.