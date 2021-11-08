Волейболисты "Локомотива" выиграли все шесть матчей в Суперлиге

В нашей мужской Суперлиге на полном ходу новосибирский "Локомотив", руководимый болгарским специалистом Пламеном Константиновым. Железнодорожники выиграли все проведенные шесть матчей, не уступив ни одного сета.

В прошедшем туре бронзовый призер предыдущего первенства "Локо" дома разобрался с белгородским "Белогорьем" - 3:0 (25:23, 25:19, 25:19).

Самой упорной и продолжительной получилась игра в столице Татарстана, где титулованный "Зенит-Казань" на тай-брейке уступил действующему чемпиону столичному "Динамо" - 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15). Матч длился два часа 36 минут, причем это без учета перерывов между сетами. Фактически получилось почти три часа. Наиболее высокой результативностью у гостей отличились серебряные призеры токийской Олимпиады Денис Богдан (21 очко), Ярослав Подлесных (20), плюс болгарин Цветан Соколов (19). В составе казанцев самыми заметными тоже были наши олимпийцы - Максим Михайлов (25) и Дмитрий Волков (20).

- Зенитовцы в защите много мячей спасли. В какой-то момент мы перестали добивать до пола. А вообще, спасибо парням, что выдержали все пять партий, показали характер, - сказал наставник "Динамо" Константин Брянский. - Нам непросто. После возвращения игроков с чемпионата Европы до сих пор не все получается, нет той слаженной коммуникации, что была в прошлом сезоне. Но она становится все лучше и лучше с каждым матчем.

Главный тренер казанцев, харизматичный экс-либеро сборной России Алексей Вербов был далек от критики в адрес своих волейболистов: "Приятно, что мы абсолютно ни в чем не уступали "Динамо", везде были рядышком. Исход матча решили формальности, детали, мелочи. Нам есть в чем и как добавлять. Да, я достаточно спокоен, ибо вижу - можем играть гораздо лучше".

В чемпионате лидируют: "Локомотив" - 6 побед - 0 поражений (18 очков), "Зенит-Казань" - 5-1 (16), "Динамо" М - 5-1 (13), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4-2 (11), "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.) - 4-2 (10).

По итогам "регулярки" два лучших клуба напрямую выйдут в "Финал шести". Команды, занявшие 3-10-е места, составят четыре пары претендентов на попадание в решающий раунд через квалификационный плей-офф.