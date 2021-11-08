Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" вратарь Артем Ребров объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ребров разместил фотографию, к которой оставил трогательный комментарий.

"Когда фотограф "Спартака" Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что эта фотография будет в Instagram, когда я закончу профессиональную карьеру! С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь", - написал Ребров.

37-летний Артем Ребров с 31 октября приостановил карьеру и занял в "Спартаке" должность технического координатора команды.

За свою карьеру он выступал в раменском "Сатурне", курском "Авангарде", "Томи", "Шиннике". В "Спартак" он перешел в 2011 году. Вместе с "красно-белыми" завоевал золотые медали в 2017 году и победил в Суперкубке, дважды становился вторым и один раз третьим в чемпионате страны. В 2015 году он провел свой единственный матч за сборную России, в том же году Ребров был признан вратарем года в России.