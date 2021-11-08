Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Новости

В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
В Крым придет резкое похолодание со снегом 11:07
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького 09:40
Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов 09:39
В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США 08:47
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 07:47
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 11:02
Рубрика: Спорт

Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" вратарь Артем Ребров объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ребров разместил фотографию, к которой оставил трогательный комментарий.
Фото: Anatolij Medved/BSR Agency/Getty Images
Российская теннисистка Кудрявцева завершила карьеру

"Когда фотограф "Спартака" Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что эта фотография будет в Instagram, когда я закончу профессиональную карьеру! С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь", - написал Ребров.

37-летний Артем Ребров с 31 октября приостановил карьеру и занял в "Спартаке" должность технического координатора команды.

За свою карьеру он выступал в раменском "Сатурне", курском "Авангарде", "Томи", "Шиннике". В "Спартак" он перешел в 2011 году. Вместе с "красно-белыми" завоевал золотые медали в 2017 году и победил в Суперкубке, дважды становился вторым и один раз третьим в чемпионате страны. В 2015 году он провел свой единственный матч за сборную России, в том же году Ребров был признан вратарем года в России.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"