Знарок о назначении тренера олимпийской сборной: Были неприятные моменты

Олег Знарок: Рад вернуться в сборную. Спасибо ФХР, что пригласили. Насчет дальнейшего, мы еще в процессе обсуждения. Все работаем на благо и на победу.

Как пережили метания, связанные с назначением главного тренера сборной на Олимпиаду? Какие у вас на данный момент отношения с Жамновым?

Олег Знарок: Пережил нормально. Как видите, я здесь, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные. Рад за назначенный тренерский штаб. Всеми силами будем им помогать. Юрьич после назначения позвонил мне. Попросил на Кубке Карьяла последить за центральными нападающими. С Жамновым вполне нормальные отношения.

Вы в Пекин едете?

Олег Знарок: Это под вопросом.

Насколько рассчитан контракт с вами?

Олег Знарок: Соглашение мое рассчитано до конца сезона. А так далеко вы спрашиваете. Я не в курсе этих дел. Сейчас на первом месте - Кубок Карьяла.