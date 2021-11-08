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08.11.2021 16:12
Рубрика: Спорт

Знарок о назначении тренера олимпийской сборной: Были неприятные моменты

Текст: Илья Соболев
Консультант сборной России Олег Знарок, который будет помогать Олегу Браташу на первом этапе Евротура, Кубке Карьяла, рассказал о своих функциях в национальной команде, а также поделился своими эмоциями от процесса назначения главного тренера сборной на Олимпиаду в Пекин. Напомним, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сначала объявил Знарка наставником сборной, а потом в этой должности был утвержден Алексей Жамнов.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Олег Знарок: Рад вернуться в сборную. Спасибо ФХР, что пригласили. Насчет дальнейшего, мы еще в процессе обсуждения. Все работаем на благо и на победу.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как пережили метания, связанные с назначением главного тренера сборной на Олимпиаду? Какие у вас на данный момент отношения с Жамновым?

Олег Знарок: Пережил нормально. Как видите, я здесь, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные. Рад за назначенный тренерский штаб. Всеми силами будем им помогать. Юрьич после назначения позвонил мне. Попросил на Кубке Карьяла последить за центральными нападающими. С Жамновым вполне нормальные отношения.

Вы в Пекин едете?

Олег Знарок: Это под вопросом.

Насколько рассчитан контракт с вами?

Олег Знарок: Соглашение мое рассчитано до конца сезона. А так далеко вы спрашиваете. Я не в курсе этих дел. Сейчас на первом месте - Кубок Карьяла.

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