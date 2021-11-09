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09.11.2021 22:24
Рубрика: Спорт

Алексей Миранчук готовится уйти из "Аталанты"

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в зимнее межсезонье. По информации итальянских СМИ, игрок "Аталанты" рассматривает сразу несколько вариантов.
Несмотря на отсутствие игровой практики в "Аталанте", Миранчук продолжает вызываться в сборную России. Фото: РИА Новости Несмотря на отсутствие игровой практики в "Аталанте", Миранчук продолжает вызываться в сборную России. Фото: РИА Новости
Несмотря на отсутствие игровой практики в "Аталанте", Миранчук продолжает вызываться в сборную России. Фото: РИА Новости

Понять мотивы Миранчука несложно: в конце прошлой недели в матче с "Кальяри" хавбек в 11-й раз подряд остался на скамейке запасных. Но если в дебютном сезоне на Апеннинах Алексей порой выходил в стартовом составе, а на замену появлялся в середине второго тайма, то теперь главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выпускает его на последние минуты.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Интерес к Миранчуку есть, причем не только из Италии, но и России. Сам футболист возвращаться в Премьер-лигу не хочет и потому рассматривает опции с европейскими командами. В числе клубов, с которыми связывают Алексея, выделяются "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория". В случае с туринцами речь идет об аренде до конца сезона с правом последующего выкупа.

Причин, почему у Миранчука не складывается в "Аталанте", сразу несколько. Сразу после переезда в Италию Алексей получил серьезную травму, а затем переболел коронавирусом. Но если в прошлом сезоне россиянин несколько раз проявил себя, забил важные мячи, то в нынешнем отметился лишь одной результативной передачей.

- Для меня Миранчук не является загадкой, все зависит от ожиданий. Он не наш ключевой игрок, но может им быть. Алексей способен внести вклад в успех команды, мы работаем в этом направлении. Хотим заставить его прогрессировать, - отметил в одном из недавних интервью Гасперини.

Несмотря на статус запасного, персона Миранчука вызывает большой интерес у итальянских журналистов. К примеру, на днях сайт Calcio Atalanta провел опрос по поводу будущего россиянина. Пользователям предложили три варианта: большинство болельщиков считают, что Алексей должен уйти в аренду и вернуться затем в "Аталанту" (43,61 процента), 33,26 процента хотят, чтобы Миранчук остался, наконец, 23,13 процента уверены, что хавбека следует продать, поскольку он не вписывается в концепцию Гасперини.

Пока руководство "Аталанты" решает, как поступить с Миранчуком, сам Алексей находится в расположении сборной России, которой на этой неделе предстоят решающие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14-го числа). На одной из последних пресс-конференций у рулевого национальной команды Валерия Карпина спросили и про Миранчука. По словам Карпина, "конечно, Алексею хочется больше играть".

- Его психологическое состояние не самое лучшее. Но Миранчук приезжает в сборную, и здесь у него огромное желание выходить на поле. Никаких проблем быть не должно, - подчеркнул Карпин.

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