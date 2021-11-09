Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб, если по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

Как сообщает Daily Express, 36-летний португалец, летом перешедший в английский клуб из "Ювентуса", выразил недовольство тем фактом, что "МЮ" не имеет чемпионских амбиций.

Роналду не готов в последние сезоны карьеры пропускать выступления в Лиге чемпионов. Поэтому португалец покинет клуб, если по итогам чемпионата Англии он не попадет в число участников турнира.

В настоящее время "МЮ" занимает шестое место в чемпионате Англии.