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09.11.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Текст: Максим Домчев

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб, если по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Как сообщает Daily Express, 36-летний португалец, летом перешедший в английский клуб из "Ювентуса", выразил недовольство тем фактом, что "МЮ" не имеет чемпионских амбиций.

Роналду не готов в последние сезоны карьеры пропускать выступления в Лиге чемпионов. Поэтому португалец покинет клуб, если по итогам чемпионата Англии он не попадет в число участников турнира.

В настоящее время "МЮ" занимает шестое место в чемпионате Англии.

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