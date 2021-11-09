Как в регионах создают новые проекты для любителей спорта

Хитом в "Тик Токе" стало видео, как мальчишки под победную музыку бодро выезжают на лед и приветствуют всех стуком клюшек. Выложили "ролик будущих чемпионов" ребята из нового хоккейного класса Зауральской спортивной школы.

Каждый из них мечтает стать звездой, хотя команда появилась пару месяцев назад. Специализированный класс по хоккею с шайбой открылся в Шадринской спортивной школе при Зауральском колледже физкультуры и здоровья.

"Мечта о его создании зародилась еще лет десять назад. Сейчас задумку удалось воплотить благодаря поддержке властей, бизнеса и реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни", - рассказал "РГ" завотделением спортивной подготовки Павел Пястолов. До недавнего времени в школе обучали тяжелой атлетике, борьбе. А зимой открыли ледовую арену. В ее строительство вложились региональные власти и крупная металлургическая компания. Тут все на высшем уровне.

Набор в хоккейный класс объявили с июня. Оказалось, что инициатива востребована не только в Зауралье. Информация разлетелась по соцсетям, посыпались заявления из разных регионов страны - Забайкалья, Пермского края, Свердловской области и других.

Отбор в класс был серьезный. А сейчас, как отмечают тренеры, юным хоккеистам нужно проникнуться командным духом. Для 28 учеников созданы все условия - проживание в интернате, бесплатное обмундирование (а оно у хоккеистов недешевое!), пятиразовое питание, участие в соревнованиях и, конечно, тренировки. Заодно со спортивными навыками юные хоккеисты получат общее образование.

Вслед за системой профессиональной подготовки в Зауралье раскручиваются и проекты для любителей спорта. К 2024 году запланировано в каждом из 24 районных центров открыть хоккейный корт.

Партнерство власти и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры - один из трендов времени. Минспорт России разработал проект "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Его ключевой показатель - к 2024 году половина объектов спорта в стране должна создаваться с привлечением внебюджетных средств.

В поселке Водстрой близ Волгограда предприниматели помогли оборудовать зал для занятий единоборствами. "Создали группу единомышленников, сами сделали ремонт зала, с оборудованием помогли. И теперь у детей - праздник", - рассказал предприниматель Дмитрий Сборщиков.

А в селе Пестравка Самарской области решили привлечь ребят к аэробике, прыжкам через скакалку с акробатическими трюками. Эти виды спорта оказались очень популярны среди молодежи. Теперь показательные выступления новой спортивной команды станут гвоздем программы каждого сельского праздника.