Как в регионах создают новые проекты для любителей спорта

Новости

Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 21:57
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 21:06
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 21:00
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:00
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 20:46
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 20:26
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 20:00
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 19:51
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 19:47
В московском метро произошел сбой 19:29
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 19:28
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 19:27
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 19:23
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 20:45
Рубрика: Спорт

Как в регионах создают новые проекты для любителей спорта

Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Хитом в "Тик Токе" стало видео, как мальчишки под победную музыку бодро выезжают на лед и приветствуют всех стуком клюшек. Выложили "ролик будущих чемпионов" ребята из нового хоккейного класса Зауральской спортивной школы.

Каждый из них мечтает стать звездой, хотя команда появилась пару месяцев назад. Специализированный класс по хоккею с шайбой открылся в Шадринской спортивной школе при Зауральском колледже физкультуры и здоровья.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
За поход на фитнес можно будет получать налоговый вычет с 2023 года

"Мечта о его создании зародилась еще лет десять назад. Сейчас задумку удалось воплотить благодаря поддержке властей, бизнеса и реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни", - рассказал "РГ" завотделением спортивной подготовки Павел Пястолов. До недавнего времени в школе обучали тяжелой атлетике, борьбе. А зимой открыли ледовую арену. В ее строительство вложились региональные власти и крупная металлургическая компания. Тут все на высшем уровне.

Набор в хоккейный класс объявили с июня. Оказалось, что инициатива востребована не только в Зауралье. Информация разлетелась по соцсетям, посыпались заявления из разных регионов страны - Забайкалья, Пермского края, Свердловской области и других.

Отбор в класс был серьезный. А сейчас, как отмечают тренеры, юным хоккеистам нужно проникнуться командным духом. Для 28 учеников созданы все условия - проживание в интернате, бесплатное обмундирование (а оно у хоккеистов недешевое!), пятиразовое питание, участие в соревнованиях и, конечно, тренировки. Заодно со спортивными навыками юные хоккеисты получат общее образование.

Вслед за системой профессиональной подготовки в Зауралье раскручиваются и проекты для любителей спорта. К 2024 году запланировано в каждом из 24 районных центров открыть хоккейный корт.

Партнерство власти и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры - один из трендов времени. Минспорт России разработал проект "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Его ключевой показатель - к 2024 году половина объектов спорта в стране должна создаваться с привлечением внебюджетных средств.

В поселке Водстрой близ Волгограда предприниматели помогли оборудовать зал для занятий единоборствами. "Создали группу единомышленников, сами сделали ремонт зала, с оборудованием помогли. И теперь у детей - праздник", - рассказал предприниматель Дмитрий Сборщиков.

А в селе Пестравка Самарской области решили привлечь ребят к аэробике, прыжкам через скакалку с акробатическими трюками. Эти виды спорта оказались очень популярны среди молодежи. Теперь показательные выступления новой спортивной команды станут гвоздем программы каждого сельского праздника.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура