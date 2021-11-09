Как в регионах создают новые проекты для любителей спорта

Каждый из них мечтает стать звездой, хотя команда появилась пару месяцев назад. Специализированный класс по хоккею с шайбой открылся в Шадринской спортивной школе при Зауральском колледже физкультуры и здоровья.
"Мечта о его создании зародилась еще лет десять назад. Сейчас задумку удалось воплотить благодаря поддержке властей, бизнеса и реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни", - рассказал "РГ" завотделением спортивной подготовки Павел Пястолов. До недавнего времени в школе обучали тяжелой атлетике, борьбе. А зимой открыли ледовую арену. В ее строительство вложились региональные власти и крупная металлургическая компания. Тут все на высшем уровне.
Набор в хоккейный класс объявили с июня. Оказалось, что инициатива востребована не только в Зауралье. Информация разлетелась по соцсетям, посыпались заявления из разных регионов страны - Забайкалья, Пермского края, Свердловской области и других.
Отбор в класс был серьезный. А сейчас, как отмечают тренеры, юным хоккеистам нужно проникнуться командным духом. Для 28 учеников созданы все условия - проживание в интернате, бесплатное обмундирование (а оно у хоккеистов недешевое!), пятиразовое питание, участие в соревнованиях и, конечно, тренировки. Заодно со спортивными навыками юные хоккеисты получат общее образование.
Вслед за системой профессиональной подготовки в Зауралье раскручиваются и проекты для любителей спорта. К 2024 году запланировано в каждом из 24 районных центров открыть хоккейный корт.
Партнерство власти и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры - один из трендов времени. Минспорт России разработал проект "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Его ключевой показатель - к 2024 году половина объектов спорта в стране должна создаваться с привлечением внебюджетных средств.
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А в селе Пестравка Самарской области решили привлечь ребят к аэробике, прыжкам через скакалку с акробатическими трюками. Эти виды спорта оказались очень популярны среди молодежи. Теперь показательные выступления новой спортивной команды станут гвоздем программы каждого сельского праздника.