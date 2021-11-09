Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 741-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на четвертое место в истории лиги.

В ночь на вторник в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" принимал "Баффало". Встреча завершилась победой столичных хоккеистов со счетом 5:3.

При счете 2:1 в составе "Вашингтона" отличился капитан команды российский форвард Александр Овечкин. После броска от синей линии он сумел на лету подставить клюшку, шайба влетела в ворота.

Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... 😳 pic.twitter.com/XSMMPnlNqd — NHL (@NHL) November 9, 2021

Этот гол стал для россиянина 741-м в карьере, и он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом, поднявшись на четвертое место в истории лиги.

Следующая цель Овечкина - Яромир Ягр, на счету которого 766 заброшенных шайб. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки - 894 гола.

Помимо гола Овечкин также отметился двумя голевыми передачами, достигнув отметки в 600. Это пятый результат среди россиян.

Также в этой встрече дважды ассистировал партнерам Евгений Кузнецов и один раз - Дмитрий Орлов.