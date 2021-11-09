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09.11.2021 09:15
Рубрика: Спорт

Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Советский районный суд Уфы признал виновным хоккейный клуб "Салават Юлаев" в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил административный штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: iStock
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Уточняется, что первое нарушение антиковидных мер клуб допустил 16 сентября, когда на стадионе "Уфа-Арена" состоялся хоккейный матч КХЛ сезона 2021-2022 года, который посетили 2 240 человек. Второе нарушение зафиксировано 18 сентября 2021 во время матча, на который пришли более четырех тысяч человек. Эти данные зафиксированы в протоколе об административном правонарушении.

Тогда как согласно предписанию регионального управления Роспотребнадзора хоккейный клуб должен был обеспечить проведение мероприятия с общим одномоментным количеством участников не более 1000 человек при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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