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09.11.2021 22:25
Рубрика: Спорт

Самсонову признали MVP Кубка Билли Джин Кинг

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая в составе нашей команды стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг, признана лучшим игроком плей-офф турнира.

В финальном противостоянии россиянки обыграли сборную Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина оказалась сильнее Белен Тайхман со счетом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова одолела олимпийскую чемпионку Токио в одиночном разряде Белинду Бенчич - 3:6, 6:3, 6:4.

Фото: Anatolij Medved/BSR Agency/Getty Images
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Кроме того, Самсонова одержала важную победу над чемпионкой US Open американкой Слоан Стивенс в полуфинале.

Помимо Самсоновой и Касаткиной в Кубке Билли Джин Кинг выступали Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Для сборной России эта победа стала пятой в главном командном турнире, который раньше назывался Кубком Федерации.

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