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09.11.2021 22:28
Рубрика: Спорт

УЕФА назначил Карасева на очередной матч

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8605)
Российский арбитр Сергей Карасев получил очередное назначение. Он рассудит отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Румынии и Исландии. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Фото: Михаил Синицын
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На игре, которая пройдет в Бухаресте 11 ноября, помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеопомощи ответственными назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов. Резервным арбитром будет Кирилл Левников.

Добавим, что в этом сезоне Карасеву довольно часто доверяют международные матчи. Он отработал матч за Суперкубок, судил три игры Лиги чемпионов. Кроме того, Сергей Карасев был главным рефери полуфинала Лиги наций Италия - Испания и еще одного отборочного матча ЧМ-2022 Греция - Швеция. Напомним, что летом российский рефери получил хвалебные отзывы за работу на Евро-2020, отсудив на турнире три встречи.

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