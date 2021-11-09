В Единой лиге по баскетболу назвали сборную игровой недели

Интернациональная баскетбольная Единая лига определила символическую пятерку прошедшей игровой недели. В нее вошли Сергей Карасев из питерского "Зенита", представитель "Цмоки-Минск" (Беларусь) Евгений Белянков, Иван Стребков (БК "Нижний Новгород") и два американских легионера.

Завершившаяся вчера игровая неделя регулярного чемпионата Единой лиги с участием восьми российских и четырех зарубежных команд - по сути, полноценный тур, в котором было сыграно шесть матчей, задействованы все 12 команд соревнования.

Полностью символическая пятерка выглядит так: игроки задней линии - Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург), Евгений Белянков ("Цмоки-Минск", Беларусь), Айзея Канаан (УНИКС, Казань), Джонатан Мотли ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

Россияне Карасев и Стребков играли в завершающих тур матчах понедельника. Питерский "Зенит" у себя на берегах Невы победил польский клуб "Зелена-Гура" - 97:80. Карасев-младший, сын бывшего главного тренера мужской сборной России и ныне рулевого женской команды "Динамо" (Курск) Василия Карасева, принес зенитовцам 25 очков, став лучшим бомбардиром матча. Причем Сергей семь раз поразил кольцо соперников с дальней дистанции. Хозяева площадки установили новый рекорд сезона в Единой лиге ВТБ по точным трехочковым броскам - 18 (из 35 попыток).

- Мы должны быть довольны тем, какую работу провели наши игроки на площадке, - отметил испанский наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль. - Команда завершила встречу с 28 результативными передачами, а значит, ребята хорошо двигали мяч. В какие-то моменты мы показывали прекрасный баскетбол с отличным нападением.

Стребков в победном домашнем матче нижегородцев с пермской "Пармой" (79:65) отличился 23 очками и совершил 9 подборов, чуть-чуть не дотянув до так называемого "дабл-дабла". Иван входит в список кандидатов в сборную России на первые матчи квалификации чемпионата мира-2023 (26 и 29 ноября в Питере против Италии и Исландии соответственно), ну а совсем недавно национальную дружину возглавил сербский рулевой БК "НН" Зоран Лукич.

Вот как Лукич прокомментировал победу волжан над пермяками: "Мы провели отличную последнюю четверть - 25:8. Вернее, даже пятиминутку, когда стали уходить вперед с равного счета. Находили хорошие решения в нападении, показали неплохую защиту и взяли очень важную для нас победу. Правда, есть и некоторые детали, которыми я недоволен. Но за характер могу похвалить своих игроков".

Все результаты тура: "Автодор" (Саратов) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 83:82, УНИКС (Казань) - ЦСКА - 69:64, "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 93:91 (в овертайме), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 101:93, БК "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермский край) - 79:65, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зелена-Гура" (Польша) - 97:80.

В чемпионате лидируют: УНИКС - 5 побед - 1 поражение, "Зенит", "Автодор" - по 4-1, ЦСКА - 4-2, БК "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" - по 3-2.

Прямая речь

Сергей Кущенко, президент Единой лиги:

- Мы видим перераспределение сил в Лиге, которое происходит уже на протяжении последних полутора-двух лет, то есть с момента, когда полностью не доиграли позапрошлый сезон из-за пандемии. Результаты все плотнее и плотнее. Во многих командах есть травмированные ребята, многое зависит от функционального состояния коллективов. Плюс в еврокубках насыщается календарь. Какой-то менеджмент реагирует на это, а у кого-то просто нет возможностей. Стала сильно важна психологическая составляющая: чрезмерное желание хорошо защищаться, сыграть жестко, желание победить. У нас в Лиге матчей с предсказуемыми исходами почти не осталось.