Тренер не только открывает и оттачивает спортивный талант своих воспитанников, но и становится наставником по жизни. Учит побеждать, а если и проигрывать, то с достоинством. В России уже 22 года отмечают День тренера.

Показательные выступления в школе олимпийского резерва по прыжкам в воду (г. Пенза). Здесь 30 лет работает мастер спорта, тренер Татьяна Лукаш. Фото: Андрей Демин

В Пензенской области поздравили мастера спорта международного класса Татьяну Лукаш. Она тренер по прыжкам в воду в Спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Они развиваются в регионе во многом и ее стараниями.

А в Саратовской области гордятся своим земляком - первым в России олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильей Захаровым. Он пришел к этому под руководством заслуженного тренера России Татьяны Коробко. Сама она уже в 13 лет вошла с состав сборной СССР. А сейчас - тренер в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по прыжкам в воду №11.

Владимир Лукин тренирует в Комплексной специализированной спортшколе олимпийского резерва Удмуртии имени… себя. В феврале этого года школе присвоили имя заслуженного работника физической культуры России, президента Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Удмуртии Владимира Лукина. Два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта, и, наконец, два призера Олимпийских игр - все это его работа, его точные тренерские "выстрелы".

Справка "РГ"

Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской области в школе олимпийского резерва водных видов спорта приобрели экипировку и инвентарь, в том числе батутную дорожку, трамплинную доску.

В рамках этих программ в Саратовской области открыт Дворец водных видов спорта, где тренирует своих спортсменов Татьяна Коробко. Впервые в регионе появился специализированный прыжковый комплекс. Современные технологии позволяют грамотно организовать тренировки, проводить всероссийские и международные соревнования.

Спортивная школа, где работает Владимир Лукин, - одна из лучших в России. Для нее недавно закупили новое оборудование и инвентарь, которые помогают эффективно выстраивать тренировочный процесс.