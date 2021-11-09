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09.11.2021 22:29
Рубрика: Спорт

Жафяров назван лучшим форвардом недели в КХЛ

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам очередной недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан голкипер "Сибири" финн Харри Сятери, выигравший два матча из трех.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате

В номинациях лучший защитник и лучший нападающий победили представители нижегородского "Торпедо", которое выдало серию из трех домашних побед. Впервые в карьере лучшим защитником был признан Теодор Леннстрем, набравший в этих играх 6 (3 гола+3 передачи) очков. Лучшим форвардом стал Дамир Жафяров, у которого в трех играх 7 (5+2) очков. В матчах против ярославского "Локомотива" и "Сочи" он стал автором победных шайб, причем в игре против сочинцев Жафяров впервые в КХЛ оформил хет-трик.

Наконец, лучшим новичком недели впервые в карьере признан 19-летний форвард "Сочи" Кирилл Мельниченко, набравший в трех матчах 2 (0+2) балла.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)