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10.11.2021 19:48
Рубрика: Спорт

Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную

Текст: Максим Домчев
Фото: Роман Кручинин / РИА Новости Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в очередной раз прокомментировал невызов в сборную нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и рассказал, что больше не хочет обсуждать это.

Фото: EPA
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Накануне отборочного матча чемпионата мира 2022 года против команды Кипра главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку. Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы", - приводит слова Карпина РИА Новости.

Ранее наставник россиян вызывал Дзюбу на матчи, которые сборная проводила в октябре. Тогда нападающий заявил о том, что не находится в оптимальной форме и отказался от приглашения. В итоге Карпин на этот раз не пригласил игрока.

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