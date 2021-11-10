Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в очередной раз прокомментировал невызов в сборную нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и рассказал, что больше не хочет обсуждать это.

Накануне отборочного матча чемпионата мира 2022 года против команды Кипра главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку. Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы", - приводит слова Карпина РИА Новости.

Ранее наставник россиян вызывал Дзюбу на матчи, которые сборная проводила в октябре. Тогда нападающий заявил о том, что не находится в оптимальной форме и отказался от приглашения. В итоге Карпин на этот раз не пригласил игрока.