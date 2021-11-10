МОК доволен подготовкой Пекина к Играм-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации остались довольны тем, как продвигается подготовка к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

- Мы и представители международных федераций впечатлены аренами и подготовкой Пекина в целом, - сказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, слова которого приводит ТАСС. - С удовлетворением отметили, что многие объекты были перестроены под зимние виды спорта, хотя изначально их возводили к летней Олимпиаде.

Отдельно Дюби высказался на тему билетов для зрителей. Напомним, посетить Игры смогут только болельщики с материкового Китая.

- Ситуацию с билетами решим, но, видимо, в последний момент. Пока слишком рано что-то прогнозировать. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Будем ждать и оставаться гибкими в этом вопросе, - подчеркнул Дюби.