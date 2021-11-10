В Волгограде открыли центр уличного баскетбола

На центральной набережной Волгограда открылся центр уличного баскетбола, сертифицированный по международным стандартам. Теперь здесь будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва, а также все любители спорта. Площадка позволяет проводить здесь всероссийские и европейские соревнования.

- Я уверен, что этот центр станет некой точкой притяжения и спортивной достопримечательностью города Волгограда, - сказал глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поблагодаривший также губернатора региона Андрея Бочарова за выделенное место с видом на Волгу.

Площадку на пять баскетбольных колец с зоной для воркаута оборудовали в рамках соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областью и "Промсвязьбанком" при поддержке РФБ.

- Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий, - отметил Андрей Бочаров. - При реконструкции набережной мы сразу вписали в проект баскетбольную площадку - здесь гуляет много людей, волгоградцы просили создать больше мест для занятий спортом. Эта площадка вписывается в концепцию, она уже сейчас очень востребована.

Стороны, участвовавшие в создании этого объекта, также провели рабочее совещание, посвященное реализации других совместных проектов. Особое внимание уделили созданию спортивной инфраструктуры для развития массового и детского спорта. Андрей Бочаров представил проект многофункционального спортивного кластера "Зеленая волна" в Волжском.