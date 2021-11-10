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10.11.2021 15:14
Рубрика: Спорт

В Волгограде открыли центр уличного баскетбола

Текст: Роман Мерзляков
На центральной набережной Волгограда открылся центр уличного баскетбола, сертифицированный по международным стандартам. Теперь здесь будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва, а также все любители спорта. Площадка позволяет проводить здесь всероссийские и европейские соревнования.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

- Я уверен, что этот центр станет некой точкой притяжения и спортивной достопримечательностью города Волгограда, - сказал глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поблагодаривший также губернатора региона Андрея Бочарова за выделенное место с видом на Волгу.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Площадку на пять баскетбольных колец с зоной для воркаута оборудовали в рамках соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областью и "Промсвязьбанком" при поддержке РФБ.

- Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий, - отметил Андрей Бочаров. - При реконструкции набережной мы сразу вписали в проект баскетбольную площадку - здесь гуляет много людей, волгоградцы просили создать больше мест для занятий спортом. Эта площадка вписывается в концепцию, она уже сейчас очень востребована.

Стороны, участвовавшие в создании этого объекта, также провели рабочее совещание, посвященное реализации других совместных проектов. Особое внимание уделили созданию спортивной инфраструктуры для развития массового и детского спорта. Андрей Бочаров представил проект многофункционального спортивного кластера "Зеленая волна" в Волжском.

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